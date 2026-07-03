Ιράν: Το λείψανο του Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη για την κηδεία (βίντεο)

Το λείψανο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στην Ισλαμική Δημοκρατία, την 28η Φεβρουαρίου, μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στο κέντρο της πρωτεύουσας Τεχεράνης, όπου θα τελεστεί η κηδεία του, μετέδωσε σήμερα κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Η σορός του μάρτυρα ηγέτη της ισλαμικής επανάστασης έφθασε στη μεγάλη Μοσαλά του ιμάμη Χομεϊνί», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μέσω Telegram, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία του χώρου λατρείας όπου προγραμματίζεται η κηδεία.

Η κηδεία του είναι πλέον εφικτό να πραγματοποιηθεί τώρα που έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ. Αναμένεται να ξεκινήσει το Σάββατο στη Μοσαλά, στην ιρανική πρωτεύουσα.

🇮🇷 Body of Ayatollah Ali Khamenei Arrives at Imam Khomeini Mosalla







The coffin of Iran’s Supreme Leader has been transferred to the Imam Khomeini Mosalla in Tehran, where the major funeral ceremony is set to take place. pic.twitter.com/xBrNsb0YSi https://t.co/06T9rRaYnI — War Updates FC (@k_c_shivansh) July 3, 2026

Περίπου 20 εκατομμύρια Ιρανοί αναμένεται να κατακλύσουν τους δρόμους της Τεχεράνης αυτό το Σαββατοκύριακο για την κηδεία του. Οι αρχές του Ιράν έχουν καλέσει το κοινό να συμμετάσχει μαζικά στην τελετή και η αστυνομία προβλέπει προσέλευση έως και 17 εκατομμυρίων ατόμων στην Τεχεράνη. Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι αναμένει έως και 20 εκατομμύρια.

Molvi @imranrezaansari sb pays a heartfelt tribute in #Tehran today to shaheed imam Sayyid Ali #Khamenei. Indeed,Allah alone is the Giver of honor and the One who brings humiliation upon whom He wills.His decree is supreme.@AJKSAOfficial @Iran_in_India @IranAmbIndia @IRIMFA_EN pic.twitter.com/kcogj9KUIL — Rahi Shamshad (@rahi_shamshad_) July 3, 2026

Σε εθνικό επίπεδο, οι αρχές εκτιμούν ότι μεταξύ 18 και 35 εκατομμυρίων ανθρώπων θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις στην Τεχεράνη, την Κομ, τη Μασχάντ, καθώς και στις ιερές πόλεις του Ιράκ, τη Νατζάφ και την Καρμπάλα. Οι αρχές έχουν κηρύξει την επόμενη Πέμπτη ημέρα εθνικού πένθους.

Οι διαδικασίες ξεκινούν το Σάββατο στον χώρο προσευχής Μοσαλά, όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να περάσει μπροστά από τη σορό και να την αποχαιρετήσει κατά τη διάρκεια δύο ημερών. Η νεκρώσιμη ακολουθία πρόκειται να τελεστεί το πρωί της δεύτερης ημέρας.

Στη συνέχεια, οι τελετές μεταφέρονται στην Κομ, στο Ιράκ και, τέλος, στo Μασχάντ, όπου ο Χαμενεΐ πρόκειται να ταφεί στο ιερό του Ιμάμ Ρεζά.

Περισσότεροι από 900 ξένοι δημοσιογράφοι έχουν δηλώσει ότι θα παραστούν ενώ αναμένονται προσκεκλημένοι από περίπου 100 χώρες.

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