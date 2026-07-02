Αυστραλία: Πλοίο με 615 τόνους άνθρακα βρέθηκε εκεί όπου θα μπουν 150 ανεμογεννήτριες

Μερικές φορές η Ιστορία κρύβεται στα πιο απρόσμενα μέρη. Στην περίπτωση της Αυστραλίας, βρισκόταν 60 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, περιμένοντας σχεδόν 150 χρόνια να αποκαλυφθεί.

Όλα ξεκίνησαν όταν ενεργειακή εταιρεία πραγματοποιούσε χαρτογράφηση του βυθού στα ανοιχτά της περιοχής Γκίπσλαντ, στη νοτιοανατολική Αυστραλία. Στόχος δεν ήταν κάποια αρχαιολογική ανακάλυψη, αλλά η προετοιμασία ενός τεράστιου υπεράκτιου αιολικού πάρκου με έως και 150 ανεμογεννήτριες. Κανείς δεν περίμενε ότι τα σόναρ θα εντόπιζαν ένα από τα πιο μυστηριώδη ναυάγια της αυστραλιανής ναυτικής ιστορίας.

Το πλοίο που χάθηκε το 1877

Το στίγμα που κατέγραψαν τα όργανα οδήγησε τελικά σε ένα σιδερένιο ατμόπλοιο με το όνομα City of Hobart, το οποίο είχε βυθιστεί το 1877 μεταφέροντας 615 τόνους άνθρακα.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το Νιούκαστλ με προορισμό τη Μελβούρνη, όταν υπέστη σοβαρή μηχανική βλάβη. Ο άξονας της προπέλας έσπασε, τα νερά άρχισαν να εισχωρούν στο εσωτερικό του και το πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σκάφος με σωστικές λέμβους. Οι ναυτικοί σώθηκαν, όμως το πλοίο χάθηκε για πάντα μαζί με το φορτίο του. Ή τουλάχιστον έτσι πίστευαν όλοι.

Για δεκαετίες δύτες, ερευνητές και λάτρεις της ναυτικής ιστορίας προσπαθούσαν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου βυθίστηκε. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, το City of Hobart παρέμενε ένα άλυτο μυστήριο του αυστραλιανού βυθού. Η απάντηση ήρθε τελικά από εκεί που κανείς δεν το περίμενε: από μια έρευνα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ανακάλυψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της συμβολικής της διάστασης.

Το πλοίο που βρέθηκε μετέφερε άνθρακα, το καύσιμο που για περισσότερο από έναν αιώνα τροφοδότησε βιομηχανίες, εργοστάσια και οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα, στο ίδιο ακριβώς σημείο σχεδιάζεται η ανάπτυξη ενός από τα σημαντικότερα υπεράκτια αιολικά έργα της Αυστραλίας.

Είναι μια σχεδόν κινηματογραφική αντίθεση: Στον βυθό βρίσκεται ένα σύμβολο της εποχής των ορυκτών καυσίμων. Λίγα μέτρα πιο πάνω σχεδιάζεται να υψωθούν ανεμογεννήτριες που θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς καύση άνθρακα.

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