Παναμάς: Θα κατασκευαστεί νέα φυλακή υψίστης ασφαλείας για μέλη συμμοριών

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, γνωστοποίησε την Τετάρτη ότι η χώρα προχωρά στην ανέγερση νέας φυλακής υψίστης ασφαλείας. Στον συγκεκριμένο χώρο προβλέπεται να κρατούνται, σε καθεστώς απομόνωσης, άτομα που φέρονται να ανήκουν στην ηγεσία εγκληματικών συμμοριών.

Διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής αποπειρώνται να μιμηθούν το μοντέλο καταστολής του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, του Ναγίμπ Μπουκέλε, που κήρυξε «πόλεμο εναντίον των συμμοριών» το 2022, στο πλαίσιο του οποίου φυλακίστηκαν έκτοτε τουλάχιστον 92.000 άνθρωποι.

Χωρίς να αναφερθεί ρητώς στην πολιτική ασφαλείας του σαλβαδοριανού ομολόγου του, ο κ. Μουλίνο είπε πως έχει σκοπό να σκληρύνει το σωφρονιστικό καθεστώς στο κράτος της κεντρικής Αμερικής, ώστε να εμποδίζονται οι κακοποιοί να συνεχίζουν τις εγκληματικές δραστηριότητές τους μέσα από τα κελιά.

«Θα ανεγείρουμε φυλακή υψίστης ασφαλείας και σκληρύνουμε τους κανόνες στις φυλακές», προχωρώντας σε «πλήρη απομόνωση των αρχηγών συμμοριών», τόνισε ο κ. Μουλίνο ενώπιον του κοινοβουλίου.







Ο πρόεδρος του Παναμά προχώρησε στην αναγγελία των μέτρων αυτών με φόντο κύμα βίας που έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα –κοριτσάκι 10 ετών σκοτώθηκε σε επίθεση πληρωμένων δολοφόνων με στόχο τον πατέρα της, 200 φυλακισμένοι απέδρασαν, προτού συλληφθούν ξανά στην πλειονότητά τους… — χονδρικά τον τελευταίο μήνα.

«Προτιμώ να με κατηγορήσουν για υπερπληθυσμό (εγκλείστων) στις φυλακές παρά να αφήσω μέλη συμμοριών να συνεχίσουν να εκβιάζουν, να σκοτώνουν, να κλέβουν και να διακινούν ναρκωτικά στους δρόμους της χώρας μας», πέταξε ο κ. Μουλίνο.

Κι άλλες κυβερνήσεις της δεξιάς στην περιοχή, ιδίως στον Ισημερινό και στην Κόστα Ρίκα, ρίχτηκαν στην οικοδόμηση φυλακών υψίστης ασφαλείας, κατ’ εικόνα του λεγόμενου κέντρου εγκλεισμού της τρομοκρατίας (CECOT) του Ναγίμπ Μπουκέλε, όπου οι κρατούμενοι στοιβάζονται κατά δεκάδες σε κελιά και τελούν υπό ακραία αυστηρές συνθήκες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τσαμπά: Της έριξαν λουλούδια με... φορτωτή σε πανηγύρι!