Βενιζέλειο: Εκφράζει ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στην Παιδιατρική Κλινική

Μια διαφορετική, πιο φωτεινή εικόνα από το σύστημα υγείας μεταφέρει αναγνώστρια του ekriti.gr, μέσα από επιστολή της, δίνοντας έμφαση όχι στα στραβά και τα δύσκολα — αλλά σε μια εμπειρία που, όπως λέει, «αξίζει να λέγεται».

Το περασμένο Σάββατο, όπως περιγράφει, μετέφερε το παιδί της στην παιδιατρική κλινική τουΒενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Εκεί, η αντιμετώπιση που έλαβε — από γιατρούς και προσωπικό — ήταν, σύμφωνα με την ίδια, άμεση, αποτελεσματική και ανθρώπινη.

Η αναγνώστρια αναφέρει ότι η αναμονή ήταν μικρή, ενώ η προσέγγιση προς το παιδί ήταν ιδιαίτερα προσεκτική και ήρεμη. Οι γιατροί έκαναν ό,τι έπρεπε, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς περιττές διαδικασίες, δίνοντας άμεσες οδηγίες για την πορεία της υγείας του.

Στη συνέχεια, το παιδί παραπέμφθηκε για περαιτέρω διερεύνηση σε ωτορινολαρυγγολόγο, ενώ ακολούθησε και επιστροφή για τη συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής που κρίθηκε απαραίτητη.

Η ίδια σημειώνει πως σε μια εποχή που το δημόσιο σύστημα υγείας δοκιμάζεται καθημερινά, είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται και η προσπάθεια των εργαζομένων που «παλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, αλλά συνεχίζουν να κάνουν αυτό που πρέπει».

