Αυτή η μηχανή είναι ικανή να χτίσει σπίτι σε μία μόνο μέρα (βίντεο)

Μια νέα εποχή φαίνεται πως πλησιάζει για τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς οι εταιρείες Earthbuilt Technology και Crest Robotics αναπτύσσουν το “Charlotte”, ένα εντυπωσιακό ρομπότ με μορφή γιγαντιαίας μηχανικής αράχνης, σχεδιασμένο να κατασκευάζει κατοικίες σχεδόν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Το ρομπότ διαθέτει έξι μηχανικά πόδια και έχει σχεδιαστεί ώστε να κινείται αυτόνομα μέσα στο εργοτάξιο, χωρίς να χρειάζεται ράγες ή σταθερές υποδομές στήριξης. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, θα μπορεί να ολοκληρώνει την ανέγερση κατοικίας περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, χρησιμοποιώντας προηγμένο σύστημα εκτύπωσης που δεν βασίζεται στο παραδοσιακό τσιμέντο.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι η ικανότητά του να «διαβάζει» το έδαφος σε πραγματικό χρόνο, να προσαρμόζει την πορεία του και να διορθώνει τεχνικές αποκλίσεις χωρίς ανθρώπινη καθοδήγηση. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία κατασκευής γίνεται ταχύτερη και πιο αυτοματοποιημένη από ποτέ.

Οι εταιρείες που το αναπτύσσουν εκτιμούν ότι η παραγωγικότητα της Charlotte αντιστοιχεί περίπου στην εργασία 100 χτιστών ταυτόχρονα, κάτι που – αν επιβεβαιωθεί στην πράξη – μπορεί να ανατρέψει τα σημερινά δεδομένα στην οικοδομή και να μειώσει δραστικά τον χρόνο ολοκλήρωσης έργων.

Charlotte is a spider-inspired construction robot developed by Australian startups Crest Robotics and Earth Built Technology. It is designed to revolutionize building by using local raw materials instead of traditional cement.







The robot can 3D print an entire 2,150-square-foot… — Space and Technology (@spaceandtech_) March 22, 2026

Παρότι η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν έχει ακόμη περάσει σε πλήρη εμπορική λειτουργία, η αυτοματοποίηση στις κατασκευές εξελίσσεται ήδη με γρήγορους ρυθμούς. Στον κλάδο χρησιμοποιούνται πλέον ρομποτικά συστήματα που τοποθετούν χιλιάδες τούβλα ημερησίως, γιγαντιαίοι τρισδιάστατοι εκτυπωτές σκυροδέματος, αλλά και drones που χαρτογραφούν εργοτάξια με ακρίβεια εκατοστού.

Την ίδια στιγμή, εξωσκελετοί τελευταίας γενιάς χρησιμοποιούνται σε μεγάλα έργα για να βοηθούν εργαζόμενους στη μεταφορά βαρών και στη μείωση της σωματικής καταπόνησης.

Αυτό που πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε με σκηνή επιστημονικής φαντασίας, σήμερα αρχίζει να παίρνει μορφή μέσα στα εργοτάξια. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε ατσάλινα πόδια και αλγορίθμους, η οικοδομή αλλάζει πρόσωπο.

