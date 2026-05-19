Κρήτη - κτηματολόγιο: «Ανάσα» για αγροτεμάχια που εμφανίζονται δημόσια – Τι αλλάζει η νέα τροπολογία

Τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο ως δημόσια, αλλά καλλιεργούνται ενεργά, χωρίς επιβολή διοικητικών κυρώσεων μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών, προβλέπει νέα νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή για το Κτηματολόγιο.

Η ρύθμιση πέρασε ως τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και αφορά μεγάλο αριθμό εκτάσεων, μεταξύ αυτών και στην Κρήτη, όπου έχουν καταγραφεί περιπτώσεις αγροτεμαχίων που στο Κτηματολόγιο εμφανίζονται ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, παρά το γεγονός ότι καλλιεργούνται από ιδιώτες παραγωγούς.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της διάταξης, μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών, αγροτεμάχια που εμφανίζονται ως δημόσια στο Εθνικό Κτηματολόγιο, είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ τα τελευταία τρία χρόνια και στα οποία αποδεδειγμένα ασκείται ενεργή γεωργική δραστηριότητα, θεωρούνται διαθέσιμα στον παραγωγό που έχει υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, αποκλειστικά για σκοπούς επιδοτήσεων της ΚΑΠ.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ρητά ότι η ρύθμιση δεν αποτελεί αναγνώριση κυριότητας υπέρ του παραγωγού ούτε επηρεάζει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, τις διαδικασίες διόρθωσης του Κτηματολογίου ή την κύρωση των δασικών χαρτών. Πρόκειται, όπως τονίζεται, για καθαρά λειτουργική ρύθμιση που αφορά μόνο τις αγροτικές ενισχύσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη ότι για όσο διάστημα τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια βρίσκονται σε καθεστώς ενίσχυσης και μέχρι να ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση των εγγραφών, δεν θα επιβάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις για τη χρήση τους ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ αναστέλλεται η εκτέλεση σχετικών διοικητικών πράξεων που έχουν ήδη εκδοθεί.

Πίσω από τη ρύθμιση, όμως, αναδεικνύεται ένα χρόνιο και σύνθετο πρόβλημα που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για αγροτεμάχια που για δεκαετίες καλλιεργούνται από ιδιώτες, αλλά στο Κτηματολόγιο ή στους δασικούς χάρτες εμφανίζονται ως δημόσιες ή δασικές εκτάσεις. Αυτή η ασυμφωνία έχει δημιουργήσει σοβαρή νομική ανασφάλεια, με ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι είτε με αμφισβητήσεις κυριότητας είτε με διοικητικές πράξεις και διαδικασίες που «παγώνουν» την αξιοποίηση της γης τους.

Στην πράξη, πριν τη ρύθμιση, πολλοί παραγωγοί κινδύνευαν να βρεθούν εκτός επιδοτήσεων ή ακόμη και να αντιμετωπίσουν κυρώσεις, παρά το γεγονός ότι καλλιεργούν τις εκτάσεις επί σειρά ετών. Η νέα διάταξη επιχειρεί να λειτουργήσει ως μεταβατική «ανάσα», μέχρι να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο μέσα από τις διαδικασίες του Κτηματολογίου.

