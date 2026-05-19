Μεταναστευτικό: Συνάντηση Καλοκαιρινού - Γαβαλά για το ακίνητο της ΕΑΣΗ στις Μαλάδες

Με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου (ΕΑΣΗ) Σταύρο Γαβαλά συναντήθηκε στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με αντικείμενο της συνάντησης την πιθανότητα χρήσης ακινήτου της ΕΑΣΗ στην περιοχή των Μαλάδων ως χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επέδωσε στον Πρόεδρο της ΕΑΣΗ το σχετικό Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου με τη θέση του Δήμου για τη διαχείριση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος, η οποία ταυτίζεται με τη θέση της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Επίσης, θέτει το πλαίσιο των χωροταξικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να πληροί ο χώρος της προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων, τα οποία είναι:

Να μην βρίσκεται εντός του αστικού ιστού.

Να μην επηρεάζει αρνητικά κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες.

Να έχει τις κατάλληλες, απρόσκοπτες και ασφαλείς οδικές προσβάσεις και συνδέσεις.

Τα χωροταξικά αυτά κριτήρια, όπως όλοι γνωρίζουν, δεν πληρούνται στην περιοχή των Μαλάδων.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε στον Σταύρο Γαβαλά ότι, με δεδομένη τη λαϊκή βάση και τον κοινωνικό προσανατολισμό της ΕΑΣΗ, θα πρέπει η Διοίκησή της να λάβει υπόψη τόσο τη βούληση της τοπικής κοινωνίας όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Κοινή διαπίστωση και των δυο πλευρών, ότι η διαχείριση του σοβαρού και ευαίσθητου ζητήματος των μεταναστευτικών ροών πρέπει να γίνει με υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση και σεβασμό στα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

