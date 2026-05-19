Σοκ στην Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του και τραυμάτισε σοβαρά το 7 μηνών παιδί του

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε πίσω από το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στο Ελ Εχίδο της Αλμερία, στη νότια Ισπανία.

Σύμφωνα με την El Pais, ο ένοπλος που σκόρπισε τον θάνατο σκότωσε τους ίδιους του τους γονείς και τραυμάτισε σοβαρά τέσσερις ακόμη ανθρώπους, ανάμεσά τους και το μόλις επτά μηνών παιδί του, προτού παραδοθεί στις αρχές το πρωί της Τρίτης.

Το χρονικό της επίθεσης

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά από απανωτές κλήσεις πολιτών που άκουσαν πυροβολισμούς.





Σύμφωνα με πηγές της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών, οι πρώτες αναφορές καταγράφηκαν γύρω στις 11:15 μ.μ. τοπική ώρα της Δευτέρας, για πυροβολισμούς στην περιοχή Ελ Καναλίγιο, πολύ κοντά στην Μπαλανέγρα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Τοπικής και της Εθνικής Αστυνομίας, καθώς και της Πολιτοφυλακής, η οποία επιστράτευσε μέλη της Ομάδας Ταχείας Δράσης (GAR) και ανέλαβε τα ηνία της έρευνας.

Όπως μετέδωσαν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, τραυματίστηκαν σοβαρά σε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η Πολιτοφυλακή έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διαλεύκανση των γεγονότων.

Σε κρίσιμη κατάσταση ένα βρέφος και τρεις ενήλικες

Όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν νεκρούς τους δύο γονείς του δράστη.

Οι υπόλοιποι τέσσερις άνθρωποι έφεραν βαρύτατα τραύματα και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε τοπικά νοσοκομεία.

Η El Pais, που επικαλείται πηγές από την Πολιτοφυλακή, μεταδίδει ότι ένα από τα τραυματισμένα παιδιά είναι επτά μηνών βρέφος, που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και είναι γιος του δράστη.

Ένα άλλο από τα τραυματισμένα άτομα είναι ένα παιδί 2 ετών, ενώ οι άλλοι δύο, οι οποίοι νοσηλεύονται, είναι μια γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση και ένας 60χρονος άνδρας.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι ένας από τους ενήλικες τραυματίες νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Παραδόθηκε ο δράστης

Μετά το μακελειό, ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό του.

Ωστόσο, η καταδίωξη έληξε λίγες ώρες αργότερα, καθώς ο ίδιος αποφάσισε να εμφανιστεί οικειοθελώς ενώπιον των αρχών.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, παραδόθηκε στο τμήμα της Τοπικής Αστυνομίας του Ελ Εχίδο, σύμφωνα με το Europa Press.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και το κίνητρο που ώθησαν τον άνδρα να ξεκληρίσει την οικογένειά του.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Σκηνικό φόβου πίσω από το κύκλωμα επιδοτήσεων – Τι αποκαλύπτει η έρευνα

Βραζιλία: Μαθητής έφτιαξε μηχανή που καθαρίζει νερό με ηλιακή ενέργεια και κόστος μόλις 170 ευρώ