ΤΡΙ.19 Μαΐ 2026 00:50
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Φωτογραφίες από την αποφοίτηση της κόρης τους
clock 12:00 | 19/05/2026
Η κόρη της Τατιάνας Στεφανίδου και του Νίκου Ευαγγελάτου, αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο. Η Τατιάνα Στεφανίδου  μοιράστηκε δημόσια τη συγκίνησή της μέσα από ανάρτηση στο προσωπικό της λογαρισμό στο Instagram, περιγράφοντας τα συναισθήματά της.

«Η αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο είναι από εκείνες τις στιγμές που ο χρόνος σταματά. Μια στιγμή που χωρά μέσα της χρόνια προσπάθειας, αγωνίας, πειθαρχίας, κόπου, ονείρων και αμέτρητων μεγάλων και μικρών θυσιών. Πολλοί το έχετε ζήσει, είτε ως γονείς, είτε ως παιδιά και με καταλαβαίνετε. 💜

Ταξιδέψαμε στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της Λυδίας από το Stern School of Business του New York University. Πήρε το πτυχίο της στο Finance (χρηματοοικονομικά) με minor στο Computer Science and Mathematics.

Εύχομαι καλή αποφοίτηση στην τάξη 2026 για όλους τους φοιτητές», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της

