Στην Κρήτη η Πριγκίπισσα Άννα - Το πρόγραμμά της

Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει από τις 22 έως τις 24 Μαΐου η Πριγκίπισσα Αννα, προκειμένου να συμμετάσχει στις διεθνείς εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 85 ετών από τη Μάχη της Κρήτης, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η αδελφή του βασιλιά Καρόλου θα ξεκινήσει το πρόγραμμά της στην Αθήνα, όπου θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις με την ιδιότητά της ως Προέδρου της οργάνωσης Mission to Seafarers, που στηρίζει ναυτικούς και εργαζόμενους της θάλασσας.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Κρήτη, όπου θα αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα και στους αγωνιστές της Μάχης της Κρήτης, μιας από τις πιο σκληρές επιχειρήσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με έντονο ιστορικό αποτύπωμα για τις συμμαχικές και ελληνικές δυνάμεις αλλά και για την τοπική αντίσταση.

Στα Χανιά, η Princess Royal αναμένεται να παραστεί σε τελετή στο μνημείο της RAF στο Μάλεμε, τιμώντας τους αεροπόρους των 30 και 33 Μοιρών που έχασαν τη ζωή τους τον Μάιο του 1941, ενώ θα συμμετάσχει και σε επίσημη τελετή μνήμης στο κοιμητήριο της Σούδα, υπό τη διαχείριση της Commonwealth War Graves Commission.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται επίσης να συναντήσει οικογένειες και απογόνους Κρητών αντιστασιακών και συμμαχικών στρατιωτών, που συμμετείχαν στις μάχες του 1941, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό ιστορικό δεσμό ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.

Η Μάχη της Κρήτης, που ξεκίνησε τον Μάιο του 1941 με την επιχείρηση «Ερμής», υπήρξε η πρώτη μεγάλης κλίμακας αεραποβατική επιχείρηση στην ιστορία, με τις γερμανικές δυνάμεις να πραγματοποιούν μαζική ρίψη αλεξιπτωτιστών στο νησί, το οποίο υπερασπίστηκαν συμμαχικές δυνάμεις από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ελλάδα, μαζί με ισχυρή συμμετοχή του άμαχου κρητικού πληθυσμού.

Παρότι η Κρήτη τελικά καταλήφθηκε έπειτα από σκληρές μάχες, η αντίσταση προκάλεσε βαριές απώλειες στις γερμανικές δυνάμεις και επηρέασε τον σχεδιασμό μετέπειτα επιχειρήσεων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αφήνοντας ένα ιστορικό αποτύπωμα που εξακολουθεί να τιμάται διεθνώς έως σήμερα.

