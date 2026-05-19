Κρήτη: Έβαλαν φωτιά και θα το ... πληρώσουν ακριβά

Δύο διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν την Δευτέρα 18 Μαίου, σε πολίτες στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την καύση υλικών στην ύπαιθρο, εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου που έχει ξεκινήσει από την 1η Μαΐου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυοσβεστική, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.875 ευρώ σε έναν άβδρα ο οποίος προχώρησε σε καύση απορριμμάτων σε περιοχή του δήμου Χανίων, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Παράλληλα, δεύτερο πρόστιμο ύψους 1.125 ευρώ επιβλήθηκε σε άλλο πολίτη, επίσης Ελληνα, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών στην ύπαιθρο, στην ίδια περιοχή.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει από την 1η Μαΐου και οι έλεγχοι είναι εντατικοί, με τις παραβάσεις να επισύρουν πλέον αυστηρές διοικητικές κυρώσεις, στο πλαίσιο της πρόληψης πυρκαγιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - Επιχειρήσεις: "Τρέχουν" προγράμματα εκατομμυρίων - Στο Ράδιο Κρήτη ο δ/ντής της Αναπτυξιακής

Κρήτη: Έρευνα για κακοποίηση ανήλικου με αυτισμό – Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και εγκλεισμό

Ακίνητα: Πόλη της Κρήτης στην κορυφή της Ελλάδας με αύξηση 23,1% στα νεόδμητα