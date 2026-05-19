Σαν Ντιέγκο: Έφηβοι δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους σε τζαμί και αυτοκτόνησαν

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισλαμικό τέμενος στην πόλη Σαν Ντιέγκο, τη δεύτερη πολυπληθέστερη στην Καλιφόρνια, από τα πυρά δυο εφήβων.

Οι δράστες βρέθηκαν κατόπιν νεκροί, όχι μακριά από τον χώρο λατρείας, ανακοίνωσαν οι αρχές, σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες αυτοκτόνησαν.

«Ως αυτό το στάδιο, φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στους εαυτούς τους», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, ο Σκοτ Γουάλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.





«Πιστεύουμε πως ήταν 17 και 19 ετών», πρόσθεσε, χωρίς να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους.

Άγνωστα τα κίνητρα της επίθεσης -Πιθανότητα ισλαμοφοβίας



Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα. Η αστυνομία ωστόσο θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, έκανε λόγο για έγκλημα μίσους.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας Γουάλ διευκρίνισε πως ο ένας από τους τρεις νεκρούς ήταν φύλακας του τζαμιού. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, οι άλλοι δύο εργάζονταν εκεί.





Ο ήρωας φύλακας



Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο φύλακας «διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο ότι αποφεύχθηκε η κατάσταση να γινόταν πολύ χειρότερη», σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας.





Η επίθεση διαπράχθηκε στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, όπου πέρα από το μεγαλύτερο τέμενος στην περιοχή αυτή της νότιας Καλιφόρνιας στεγάζεται επίσης ισλαμικό ιεροδιδασκαλείο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο της επίθεσης -Για «φρικτή κατάσταση» έκανε λόγο ο Τραμπ



Η αστυνομία ανέπτυξε δεκάδες βαριά οπλισμένους άνδρες στην περιοχή αμέσως αφού ειδοποιήθηκε για το επεισόδιο, στις 11:43 (τοπική ώρα· 21:43 ώρα Ελλάδας). Οι πρώτοι κατέφτασαν «μέσα σε τέσσερα λεπτά» και διαπίστωσαν την παρουσία «τριών νεκρών» μπροστά στο ισλαμικό τέμενος, πάντα σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο.

Στο Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για «φρικτή κατάσταση».

Ο δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ «ενημερώθηκε» για την κατάσταση, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Ιμάμης του ισλαμικού τεμένους: «Δεν είχαμε ξαναζήσει ποτέ τέτοια τραγωδία»



Ο Τάχα Χασάν, ιμάμης του κέντρου, είπε πως «δεν είχαμε ξαναζήσει ποτέ πριν τέτοια τραγωδία», απευθύνοντας τις «προσευχές» του στην κοινότητα των μουσουλμάνων στην πόλη. Είναι «σκανδαλώδες να γίνεται στόχος οποιοσδήποτε χώρος λατρείας», πρόσθεσε σε αγανακτισμένο τόνο.

«Καταδικάζουμε σθεναρά αυτή τη φρικιαστική πράξη βίας», συμπλήρωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του συμβουλίου αμερικανοϊσλαμικών σχέσεων (CAIR) Ταζίν Νιζάμ. «Κανένας δεν θα έπρεπε να φοβάται καθώς προσεύχεται ή πάει σχολείο», πρόσθεσε.

Καλά στην υγεία τους τα παιδιά που βρίσκονταν στο σχολείο



Ο επικεφαλής της αστυνομίας Γουάλ διαβεβαίωσε πως οι αρχές δεν θεωρούν πως υφίσταται «περαιτέρω απειλή» μετά τον εντοπισμό των δυο φερόμενων ως δραστών νεκρών μέσα σε όχημα.

Όλα τα παιδιά που βρίσκονταν στο σχολείο είναι ασφαλή, καθησύχασε.

Στην έρευνα που διενεργείται θα έχει συμβολή η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI), σημείωσε ο κ. Γουάλ.

Η επίθεση διαπράχθηκε μια εβδομάδα πριν από την Έιντ αλ Άντχα («εορτή της θυσίας»).

Τεταμένη η ατμόσφαιρα στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή



Η ατμόσφαιρα στις ΗΠΑ είναι τεταμένη αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ούτως ή άλλως όμως, με περισσότερα πυροβόλα όπλα απ’ ό,τι κατοίκους σε κυκλοφορία, η χώρα καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη θανάτων από σφαίρες σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη οικονομικά ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου.

Οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων παραμένουν αέναη μάστιγα στις ΗΠΑ, την οποία η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αποδεικνύεται ανίκανη να αντιμετωπίσει, καθώς το λόμπι των κατασκευαστών και των εμπόρων όπλων χαρακτηρίζεται πανίσχυρο, ενώ πολλοί Αμερικανοί παραμένουν απόλυτα προσηλωμένοι στα όπλα τους.

Το 2025, σχεδόν 15.000 άνθρωποι--χωρίς να λογαριάζονται καν οι αυτοκτονίες--έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες, σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει ο εξειδικευμένος ιστότοπος Gun Violence Archive.

