Τραγωδία στις Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί των τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά 60 μέτρων

Οι σοροί των τεσσάρων Ιταλών δυτών που αγνοούνταν μετά από δυστύχημα κατά τη διάρκεια κατάδυσης στις Μαλδίβες την περασμένη εβδομάδα εντοπίστηκαν.

Μία ακόμη σορός, που ανήκε στο πέμπτο μέλος της ομάδας, είχε ήδη βρεθεί μετά το περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι Ιταλοί πολίτες εντοπίστηκαν μέσα σε υποθαλάσσια σπηλιά βάθους 60 μέτρων στην ατόλη Βααβού από κοινή ομάδα άρτια εκπαιδευμένων δυτών από τη Φινλανδία και τις Μαλδίβες. Παράλληλα, ένας διασώστης δύτης έχασε επίσης τη ζωή του το Σάββατο κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό των σορών της ομάδας.

«Περαιτέρω καταδύσεις θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες για την ανάσυρση των σορών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Χοσάιν Σαρίφ, σε μήνυμά του προς το BBC.

Το περιστατικό θεωρείται πως αποτελεί το σοβαρότερο μεμονωμένο δυστύχημα κατάδυσης στην ιστορία του μικρού κράτους του Ινδικού Ωκεανού, το οποίο αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό λόγω των κοραλλιογενών νησιών του.

Οι τέσσερις από τους Ιταλούς δύτες ανήκαν σε ομάδα του πανεπιστημίου της Γένοβας. Πρόκειται για την καθηγήτρια Μόνικα Μοντεφαλκόνε, την κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ και τους ερευνητές Μιούριελ Οντενίνο και Φεντερίκο Γκουαλτιέρι. Το πέμπτο θύμα από την Ιταλία ήταν ο υπεύθυνος επιχειρήσεων σκάφους και εκπαιδευτής καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν επίσης το όνομα του δύτη διάσωσης από τις Μαλδίβες που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των ερευνών. Πρόκειται για τον λοχία Μοχάμεντ Μάχντι. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδίβων δήλωσε στο BBC ότι ο Μάχντι συμμετείχε σε ομάδα οκτώ δυτών διάσωσης που επιχειρούσαν να εντοπίσουν τις σορούς το Σάββατο.

«Οκτώ δύτες διάσωσης μπήκαν σήμερα στο νερό. Όταν επέστρεψαν στην επιφάνεια, διαπίστωσαν ότι ο κ. Μάχντι δεν είχε αναδυθεί», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Σαρίφ.

Οι υπόλοιποι δύτες επέστρεψαν αμέσως στο νερό και εντόπισαν τον Μάχντι χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τέσσερις σοροί της ιταλικής ομάδας βρέθηκαν στην ίδια υποθαλάσσια σπηλιά όπου οι στρατιωτικές δυνάμεις είχαν εντοπίσει την πρώτη σορό την ημέρα του δυστυχήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Αγωνία για 51χρονο που έχει εξαφανιστεί από τις 14 Μαϊου

Ηράκλειο: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ - Συλλήψεις για εκβιασμούς με φόντο επιδοτήσεις

Ρευστό το πολιτικό σκηνικό - Τα νέα κόμματα ανακατεύουν την τράπουλα