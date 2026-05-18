Ηράκλειο: Αγωνία για 51χρονο που έχει εξαφανιστεί από τις 14 Μαϊου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό ενός 51χρονου άνδρα που έχει εξαφανιστεί από τις 14 Μαΐου στην περιοχή της Χερσονήσου.



Η εξαφάνιση δηλώθηκε χθες στην Αστυνομία από στενό συγγενικό του πρόσωπο, με τις αρχές να έχουν ήδη κινητοποιηθεί για τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών.

Ο άνδρας δεν έχει δώσει σημεία ζωής από την ημερομηνία της εξαφάνισής του, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στους οικείους του.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, ενώ εξετάζονται όλα τα πιθανά ενδεχόμενα για την τύχη του.

Η αγωνία παραμένει έντονη, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις με στόχο τον άμεσο εντοπισμό του.

