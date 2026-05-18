ΔΕΥ.18 Μαΐ 2026 08:02
Ηράκλειο: Συναγερμός για καπνούς σε σκάφος στο ενετικό λιμάνι
clock 06:58 | 18/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Καπνοί που βγαίνουν από σκάφος το οποίο είναι ελλιμενισμένο στο Ενετικό Λιμάνι του Ηρακλείου, μπροστά από τα Νεώρια, σήμαναν συναγερμό λίγο πριν τις 7 το πρωί σήμερα την ώρα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η κινητοποίηση των πυροσβεστών ήταν άμεση, καθώς στο σημείο παρατηρήθηκε έντονη παρουσία καπνού από το εσωτερικό του σκάφους.

Χάρτη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών το συμβάν έληξε χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

