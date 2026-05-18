Ηράκλειο: Συναγερμός για καπνούς σε σκάφος στο ενετικό λιμάνι

Καπνοί που βγαίνουν από σκάφος το οποίο είναι ελλιμενισμένο στο Ενετικό Λιμάνι του Ηρακλείου, μπροστά από τα Νεώρια, σήμαναν συναγερμό λίγο πριν τις 7 το πρωί σήμερα την ώρα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η κινητοποίηση των πυροσβεστών ήταν άμεση, καθώς στο σημείο παρατηρήθηκε έντονη παρουσία καπνού από το εσωτερικό του σκάφους.

Χάρτη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών το συμβάν έληξε χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ακίνητα: Πόλη της Κρήτης στην κορυφή της Ελλάδας με αύξηση 23,1% στα νεόδμητα