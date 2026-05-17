Τα ζώδια της Δευτέρας

Κριός



Κριέ μου, σήμερα το εξάγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα σε κάνει πιο διαισθητικό και πιο συναισθηματικό απ’ όσο συνήθως, ακόμα κι αν δεν το δείχνεις εύκολα προς τα έξω. Από το πρωί υπάρχουν συζητήσεις και επαφές που σου δημιουργούν την ανάγκη να δεις λίγο πιο βαθιά τις προθέσεις των άλλων και να καταλάβεις τι πραγματικά κρύβεται πίσω από λόγια και συμπεριφορές. Από την άλλη, η φαντασία και η έμπνευσή σου λειτουργούν αρκετά δυνατά και μπορείς να βρεις πιο δημιουργικούς τρόπους για να διαχειριστείς ζητήματα που σε απασχολούν. Πρόσεξε μόνο λίγο τις υπερβολικές προσδοκίες και μην πιστέψεις εύκολα υποσχέσεις που ακούγονται πολύ καλές για να είναι αληθινές.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε μου, το εξάγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα φέρνει μια περισσότερο ήρεμη και συναισθηματική διάθεση μέσα στη μέρα και σε βοηθά να επικοινωνήσεις πιο ουσιαστικά με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Από το πρωί υπάρχουν επαφές και κουβέντες που φαίνεται να σε κάνουν να νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια και να βλέπεις πιο αισιόδοξα κάποια ζητήματα που σε είχαν αγχώσει το προηγούμενο διάστημα. Από την άλλη, μπορεί να υπάρξουν και νέες ιδέες γύρω από οικονομικά ή επαγγελματικά θέματα που θα σου κινήσουν το ενδιαφέρον αρκετά. Η μέρα ευνοεί δημιουργικές ασχολίες και πιο χαλαρές στιγμές, αρκεί να μη χαθείς μέσα σε σκέψεις και σενάρια.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, σήμερα το εξάγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα σε βοηθά να εκφραστείς πιο ήρεμα και πιο ουσιαστικά, αφήνοντας λίγο στην άκρη την ένταση και τη νευρικότητα των προηγούμενων ημερών. Από το πρωί υπάρχει μια πιο γλυκιά διάθεση στις συζητήσεις και μπορείς πιο εύκολα να καταλάβεις τι νιώθουν οι άλλοι, ακόμα κι αν δεν το λένε ξεκάθαρα. Από την άλλη, η έμπνευση και η φαντασία σου λειτουργούν πολύ δυνατά σήμερα και μπορείς να βρεις λύσεις εκεί που πριν έβλεπες μόνο πίεση και μπέρδεμα. Πρόσεξε μόνο να μην παρασυρθείς από λόγια ή υποσχέσεις που βασίζονται περισσότερο στο συναίσθημα παρά στην πραγματικότητα.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, σήμερα το εξάγωνο Ερμή-Ποσειδώνα σε κάνει πιο ευαίσθητο και πιο δεκτικό στα συναισθήματα και στις ανάγκες των άλλων. Από το πρωί νιώθεις πιο έντονα την ανάγκη να απομακρυνθείς από φασαρία και εντάσεις και να βρεις χρόνο για να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις το μυαλό σου. Από την άλλη, η διαίσθησή σου λειτουργεί εξαιρετικά και μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις πράγματα που δεν λέγονται ανοιχτά. Η μέρα είναι καλή για συζητήσεις που χρειάζονται κατανόηση και πιο ήπιους τόνους, αρκεί να μην αποφύγεις τελείως να βάλεις όρια εκεί που χρειάζεται.

Λέων



Σήμερα, Λέοντά μου, το εξάγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα φέρνει πιο όμορφο κλίμα στις επαφές και στις σχέσεις σου και σε βοηθά να εκφραστείς με περισσότερη ευαισθησία και κατανόηση. Από το πρωί υπάρχουν συζητήσεις που λειτουργούν βοηθητικά και σου δίνουν την αίσθηση πως κάποιοι άνθρωποι είναι πιο πρόθυμοι να σε ακούσουν και να σε στηρίξουν ουσιαστικά. Από την άλλη, μέσα στη μέρα μπορεί να προκύψουν δημιουργικές ιδέες ή προτάσεις που θα σου ανοίξουν ενδιαφέρουσες προοπτικές. Πρόσεξε μόνο να μη θεωρήσεις δεδομένα πράγματα που ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει πλήρως.

Παρθένος



Παρθένε μου, σήμερα το εξάγωνο Ερμή-Ποσειδώνα σε βοηθά να χαλαρώσεις λίγο την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα και να κινηθείς περισσότερο με βάση το ένστικτό σου. Από το πρωί υπάρχει μια πιο ήρεμη ενέργεια στη δουλειά και στις συνεργασίες, ενώ κάποιες συζητήσεις φαίνεται να λύνουν παρεξηγήσεις ή να σε βοηθούν να καταλάβεις καλύτερα τις προθέσεις των άλλων. Από την άλλη, μπορεί να νιώσεις πιο δημιουργικός και να δεις λύσεις που πριν δεν μπορούσες να αντιληφθείς μέσα στην πίεση και στην υπερανάλυση. Η μέρα ευνοεί την έμπνευση και τη συνεργασία, αρκεί να μη χαθείς σε υπερβολικά ιδανικά ή προσδοκίες

Ζυγός



Ζυγέ μου, σήμερα το εξάγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα σε βάζει σε πιο ρομαντική και ονειρική διάθεση και σε βοηθά να δεις τα πράγματα με μεγαλύτερη κατανόηση και λιγότερη ένταση. Από το πρωί υπάρχουν συζητήσεις και επαφές που λειτουργούν θετικά και σου δίνουν την αίσθηση πως μπορείς να συνεννοηθείς πιο εύκολα με ανθρώπους με τους οποίους μέχρι τώρα υπήρχε απόσταση ή παγωμάρα. Από την άλλη, η μέρα ευνοεί δημιουργικά σχέδια, μετακινήσεις και επαφές που σου ανοίγουν το μυαλό και σε εμπνέουν αρκετά. Πρόσεξε μόνο λίγο την τάση να εξιδανικεύεις πρόσωπα ή καταστάσεις χωρίς να βλέπεις καθαρά τις λεπτομέρειες.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ μου, το εξάγωνο Ερμή-Ποσειδώνα σε κάνει πιο συναισθηματικό αλλά και πιο δεκτικό σε πράγματα που συνήθως προσπαθείς να ελέγξεις ή να κρύψεις. Από το πρωί υπάρχει μια έντονη διαίσθηση και μια ανάγκη να καταλάβεις βαθύτερα τι συμβαίνει γύρω σου, χωρίς όμως να χρειάζεται να πιέσεις καταστάσεις για να πάρεις απαντήσεις. Από την άλλη, η μέρα βοηθά αρκετά σε οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα που χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς και πιο ήπιες κουβέντες. Πρόσεξε μόνο λίγο τις υποψίες και τα σενάρια που μπορεί να δημιουργεί το μυαλό σου χωρίς πραγματικές αποδείξεις.

Τοξότης



Τοξότη μου, σήμερα το εξάγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα βοηθά αρκετά το κλίμα στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου και σε κάνει πιο πρόθυμο να ακούσεις και να καταλάβεις καλύτερα τις ανάγκες των άλλων. Από το πρωί υπάρχουν πιο ήρεμες και ουσιαστικές συζητήσεις, που μπορεί να φέρουν ξεκαθαρίσματα και να μειώσουν αποστάσεις που είχαν δημιουργηθεί τελευταία. Από την άλλη, η μέρα ευνοεί και νέες γνωριμίες ή επαφές που σου δημιουργούν όμορφα συναισθήματα και μεγαλύτερη αισιοδοξία. Πρόσεξε μόνο να μην παρασυρθείς από μεγάλα λόγια ή υποσχέσεις χωρίς ξεκάθαρες βάσεις.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, σήμερα το εξάγωνο Ερμή-Ποσειδώνα φέρνει μια πιο ήρεμη ενέργεια μέσα στην καθημερινότητά σου και σε βοηθά να κινηθείς με μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερο άγχος. Από το πρωί υπάρχουν συζητήσεις και επαφές στη δουλειά που λειτουργούν αρκετά βοηθητικά και σου επιτρέπουν να λύσεις με μεγαλύτερη ευκολία ζητήματα που είχαν κολλήσει. Από την άλλη, μπορεί να βρεις έμπνευση για κάτι δημιουργικό ή να νιώσεις την ανάγκη να ασχοληθείς περισσότερο με πράγματα που σε ηρεμούν ψυχολογικά. Πρόσεξε μόνο λίγο την αφηρημάδα και την τάση σου να αφήνεις σημαντικές λεπτομέρειες για αργότερα.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε μου, το εξάγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα σού φτιάχνει αρκετά τη διάθεση και σε βοηθά να εκφραστείς πιο αυθόρμητα αλλά και πιο τρυφερά απέναντι στους άλλους. Από το πρωί υπάρχει περισσότερη έμπνευση, δημιουργικότητα αλλά και ανάγκη να βρεθείς με άτομα που σε κάνουν να νιώθεις άνετα και ελεύθερα. Από την άλλη, στα προσωπικά υπάρχει πιο όμορφο κλίμα και μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις που θα σε φέρουν πιο κοντά με κάποιο άτομο. Η μέρα είναι καλή για καλλιτεχνικές ασχολίες, φλερτ και πιο χαλαρές στιγμές, αρκεί να μην αποφύγεις εντελώς την πραγματικότητα και τις υποχρεώσεις σου.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, σήμερα το εξάγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα λειτουργεί αρκετά δυνατά για σένα και σε βοηθά να εκφράσεις σκέψεις και συναισθήματα που μέχρι τώρα κρατούσες περισσότερο μέσα σου. Από το πρωί υπάρχει μια ανάγκη να νιώσεις πιο κοντά με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι και να βρεθείς σε χώρους και καταστάσεις που σου δημιουργούν ηρεμία και ασφάλεια. Από την άλλη, η διαίσθησή σου λειτουργεί εξαιρετικά και μπορεί να σε καθοδηγήσει σωστά σε αποφάσεις ή συζητήσεις που χρειάζονται λεπτό χειρισμό. Πρόσεξε μόνο λίγο την τάση σου να αποφεύγεις πρακτικά ζητήματα ή να αφήνεις πράγματα στην τύχη επειδή νιώθεις πως «θα βρουν τον δρόμο τους».