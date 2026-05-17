Πανελλήνιο ΟΠΕΝ Κολύμβηση: Χρυσό ο Κακουλάκης στα 400μ ελεύθερο, εισιτήριο ο Χουρδάκης –Άνετα νικήτρια για 4η φορά η Βασιλάκη

Μια πολύ ενδιαφέρουσα κούρσα στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής ημέρας στο 95ο εθνικό πρωτάθλημα κολύμβησης Ανδρών-Γυναικών ανοικτής κατηγορίας (open) και το 3ο Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών Κ23.

Ο Κακουλάκης(ΠΑΟΚ,Ωρίωνας) νικητής και στα 800μ ελεύθερο, «έπιασε» πρώτος σε 3:51.42. Ο Χουρδάκης(Ολυμπιακός,Τρίτωνας) με 3:52.82 έβγαλε εισιτήριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων 2026 στο Μόναχο. Τρίτος ήταν ο Κώστας Εγγλεζάκης (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) 3:54.83. Στον τελικό δεν αγωνίσθηκε ο περυσινός νικητής στο αγώνισμα Δημήτρης Μάρκος (ΠΑΟΚ) που είναι ασθενής.

Image

Στις γυναίκες η Άρτεμις Βασιλάκη (Τρίτωνας Ηρακλείου) πήρε το προβάδισμα από το ξεκίνημα και νίκησε πολύ άνετα με 4:12.84, για 4η φορά σε open μετά το 2022, 2023, 2025 και για 2η φορά σε αυτή τη διοργάνωση (μετά τα 200μ ελεύθερο. Στον βάθρο την ακολούθησαν η Αντωνία Ρακοπούλου (Ολυμπιακός) 4:20.42 και η Χρυσούλα Μητσάκου (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) 4:21.76.