Hράκλειο: Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου τη Δευτέρα 18/5

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Μαίου 2026.

Στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.

Εδώ τα θέματα που υποβλήθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Αντωνακάκη – Χαλβατζή Μαρία - Εξέταση του με αρ. πρωτ. 44.058/07-05-2026 εγγράφου με θέμα «Ζητούνται στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ηρακλείου».

2. Παττακός Μαρίνος - Εξέταση του με αρ. πρωτ.45.632/12-05-2026 εγγράφου με θέμα «Προβλήματα ετοιμορροπίας κατοικιών της Δημοτικής Κοινότητας Βουτών».

3. Γιαουρτάς Δημήτριος - Εξέταση του με αρ. πρωτ. 46.160/13-05-2026 εγγράφου με θέμα «Αίτημα ενημέρωσης σχετικά με τις δηλώσεις ακινήτων του Δήμου Ηρακλείου στο Κτηματολόγιο εντός του σχεδίου πόλεως Νέας Αλικαρνασσού».

4. Καλομοίρης Νικόλαος - Εξέταση του με αρ. πρωτ. 46.245/13-05-2026 εγγράφου με θέμα «Αίτημα του ‘Ναυτικού Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Ομίλου ΠΟΣΕΙΔΩΝ’».

5. Στεφανάκης Σταύρος - Εξέταση του με αρ. πρωτ. 46.382/13-05-2026 εγγράφου με θέμα «Δυσλειτουργία της πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων».

Εδώ τα θέματα που υποβλήθηκαν από τους Προέδρους των Κοινοτήτων:

1. Μπινιχάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος 2ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 45.403/11-05-2026 εγγράφου με θέμα: «Αφαίρεση τοίχου στον προαύλιο χώρο του 39ου Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Κομνηνών αρ. 40, λόγω μεγάλης επικινδυνότητας».

2. Μαραγκάκης Ευάγγελος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βενεράτου - Εξέταση του με αρ. πρωτ. 45.582/12-05-2026 εγγράφου με θέμα: «Αποκατάσταση ζημιάς λεωφορείου ΚΗΦΗ και διασφάλιση της μετακίνησης των ωφελούμενων».

3. Δερμιτζάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αυγενικής - Εξέταση του με αρ. πρωτ. 45.612/12-05-2026 εγγράφου με θέμα: «Αποκατάσταση ζημιάς λεωφορείου ΚΗΦΗ και διασφάλιση της μετακίνησης των ωφελούμενων».

4. Βρούχου Δωροθέα, Πρόεδρος της 4ης Δημοτικής Κοινότητας - Εξέταση του με αρ. πρωτ. 46.314/13-05-2026 εγγράφου με θέμα «Άμεσες παρεμβάσεις για την περιοχή Αγίας Ειρήνης («Τα Σπήλια»)».

Στις 19:00 θα ξεκινήσει η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προτάσσονται προς ενημέρωση και συζήτηση τα ακόλουθα θέματα:

Εξέταση του με αριθμ. πρωτ. 45.879/12-05-2026 αιτήματος της δημοτικής συμβούλου Αντωνακάκη - Χαλβατζή Μαρίας της παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» με θέμα «Ζητήματα φύλαξης δημόσιων χώρων ειδικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Ηρακλείου – πρόσληψη διπλωματούχων αρχαιοφυλάκων και έμπειρων σχολικών φυλάκων».

Εξέταση του με αρ. πρωτ. 41.259/30-4-2026 εγγράφου της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» με θέμα «Η κατάσταση του οδοστρώματος, οι λακκούβες, τα πρόχειρα μπαλώματα και οι κακοτεχνίες δεν επιλύονται με επικοινωνιακές ανακοινώσεις».

Εξέταση του με αρ. πρωτ. 47.015/14-5-2026 αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με θέμα «Λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιπυρικής πρόληψης και προστασίας στο Δήμο Ηρακλείου, μπροστά στην έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου».

Εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - αλλαγή προτεραιότητας στη συμβολή των οδών Κλεάνθη και Δερβενακίων στην περιοχή Φιλοθέη για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. 2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας) - (απόφαση 275/2026 Δημοτικής Επιτροπής). 41137/2026

Έγκριση χωροθέτησης στάσεων τουριστικών λεωφορείων στην πόλη του Ηρακλείου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. 2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας) -(απόφαση 276/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

Έγκριση ενίσχυσης παρεμβάσεων για αναβάθμιση ασφάλειας πεζών - Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της οδικής ασφάλειας στην περιοχή δυτικά της Χρ. Ξυλούρη (Δειλινά), (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. 2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας) - (απόφαση 277/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - προσθήκη διαβάσεων πεζών επί της οδού Γ. Γεωργιάδη και επί της οδού Πινδάρου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. 2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας) - (απόφαση 278/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά στην παραχώρηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 1821 και Έβανς εντός Παλιάς Πόλης Ηρακλείου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. 2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας) -(απόφαση 279/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Λ. Καλοκαιρινού -Τμήμα Α' & Β΄ (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. 2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας) - (απόφαση 280/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

Έγκριση χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης δίκυκλων και θέσης ΑΜΕΑ επί των οδών Ζωγράφου και Μουρέλου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. 2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας) - (απόφαση 281/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά στη χωροθέτηση νέας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της Λ. 62 Μαρτύρων (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. 2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας) - (απόφαση 282/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά στη χωροθέτηση νέας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μίνωος (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. 2/30-3-2026 2ου πρακτικού κυκλοφορίας) - (απόφαση 283/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Μητσοτάκη, για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων στην 1η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 284/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων για την κατασκευή αποθήκης με χρήση χονδρεμπορίου επί της δημοτικής οδού Μάνου Κατράκη στην περιοχή Φοινικιάς (απόφαση 285/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

Eπικαιροποίηση της με αριθμ. 382/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (σχετ. απόφαση με αριθμ. 129/2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), που αφορά στην έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις οδούς που περιβάλλουν τους Κ.Χ. 1736, Κ.Χ. 1741, Κ.Χ. 1890 περιοχή Μεσαμπελιών - πάρκο Ερυθραίας (απόφαση 306/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2026, με τη δημιουργία νέου κωδικού Α.Λ.Ε 030.3170103025 για την ένταξη του έργου με τίτλο «Εργασίες άρσης της επικινδυνότητας λόγω ετοιμορροπίας του κτηρίου «Μεγάρου Κοθρή - Λιοπυράκη» (απόφαση 323/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2026 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εργασίες άρσης της επικινδυνότητας λόγω ετοιμορροπίας του κτηρίου «Μεγάρου Κοθρή - Λιοπυράκη» - (απόφαση 328/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για την εξυπηρέτηση του εργοταξίου για την κατασκευή του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω ΣΔΙΤ» επί της Δημοτικής οδού Νικολάου Πλαστήρα» - (απόφαση 329/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Μαρίνου Λαμπράκη και Τάσου Λειβαδίτη, για την υλοποίηση του έργου «Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση» του Ο.Α.Κ. Α.Ε.» - (απόφαση 330/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

Κύρωση τμήματος οδού στον οικισμό «Άγιος Βλάσιος» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 331/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

Εκμίσθωση Καταστήματος στην οδό 1866 αρ. 74.

Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 37ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.

Παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο Β Κ.Ε.ΚΟΙ.Φ.Α.Π.Η (Θερίσσου).

Μείωση προστίμων ανέγερσης και διατήρησης που βεβαιώθηκαν στην εταιρεία Ε & Ι ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Ο.Ε..

Αποτίμηση και χρηματική καταβολή για το γάλα των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2024.

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Κοινότητα Βασιλειών του Δήμου Ηρακλείου».

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη 4η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη 2η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ηρακλείου».

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη του Δήμου Ηρακλείου».

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ηρακλείου».

Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 1η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

Έγκριση παράτασης διάρκειας της με αρ. πρωτ. 42.748/09-5-2023 Σύμβασης που αφορά στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων – Ομάδα 1η Υλικά Οδοστρωσίας» με ΑΛΕ 030.2410106008.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 98/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Καταβολή και καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για το 2026.

Καταβολή και καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για το 2026.

Υποβολή απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου για το διάστημα 01/01/2025 έως 31/12/2025.

Υποβολή απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου για το διάστημα 01/01/2025 έως 31/12/2025.

Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (Β΄ κατανομή 2026).

Επιχορήγηση του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου να καλυφθούν, μέσω της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου, οι δαπάνες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση στο 1ο Γ.Ε.Λ. Ηρακλείου, 4ο Γ.Ε.Λ. Ηρακλείου και 2ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου.

Έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης επιτροπής για την τελετή απονομής του βραβείου «Ν. Καζαντζάκης» έτους 2025 που αφορά στον τέταρτο θεματικό κύκλο «Ανθρωπιστικές Επιστήμες».

Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων (αρ. πρωτ. 41.051/2026).

Μεταφορά χρηματικών υπολοίπων και κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ηρακλείου που διατηρεί στην CrediaBank, Tράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και ALPHA BANK.

Έγκριση Ορισμού νέας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια: «Τηλεμέτρηση και πλατφόρμα διαχείρισης άρδευσης αστικού πρασίνου» (Υποέργο 7 της πράξης «Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις Περιοχών Εντός Ορίων ΣΟΑΠ Δήμου Ηρακλείου».

Ορισμός επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της «Ενοικίασης μικρού λεωφορείου για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) Δ. Ηρακλείου».

