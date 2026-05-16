Παπαδήμα: "Νομίζω ότι δεν με έχει ερωτευτεί κανένας άντρας στη ζωή μου"

Καλεσμένη στην εκπομπή "Καλύτερα Αργά", βρεθηκε η Δημήτρα Παπαδήμα και η ηθοποιός ανέφερε πως δεν πιστεύει πως την ερωτεύτηκε κάποιος πραγματικά.

«Όλα μάταια τα θεωρώ από τώρα, από τα εξήντα και πάνω. Μέχρι τα εξήντα έδινα νόημα στη ζωή μου, ήταν το ερωτικό κομμάτι, τώρα κοιτάω τα νέα παιδιά και τα λυπάμαι. Είμαι 34 χρόνια με τον Γιάννη (Μποσταντζόγλου) μου. Νομίζω ότι δεν με έχει ερωτευτεί κανένας άντρας στη ζωή μου. Με έχουν καψουρευτεί. Μεγάλη διαφορά. Όταν σου λέει ο άλλος ότι είσαι τρόπαιο, αυτό δεν είναι αγάπη», τόνισε η ηθοποιός.

«Δεν μπορώ πια να φανταστώ ότι στην ηλικία μου τρελαίνονται οι άντρες για μένα και με θέλουν να με διεκδικήσουν ως γυναίκα. Δεν μου φτάνει εκεί το μυαλό. Θέλουν αυτόν τον τύπο που έχω, να τον τσαλακώσουν. Όχι αγάπη μου. Ο Γιάννης μέσες άκρες ξέρει», πρόσθεσε

