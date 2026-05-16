Κεφαλογιάννη: «Θα συγκρατήσουμε τις τιμές στα ακτοπλοϊκά» – Τι είπε για τουρισμό και διεθνείς πιέσεις

Στο ζήτημα των πιθανών αυξήσεων σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια αναφέρθηκε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν δεν καταγράφονται στοιχεία που να δείχνουν άμεσες ανατιμήσεις.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν άμεσες ανατιμήσεις», σημείωσε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά.

«Θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε την όποια αύξηση»

Αναφερόμενη στο κόστος των ακτοπλοϊκών, η υπουργός υπογράμμισε ότι το ζήτημα απασχολεί κάθε καλοκαίρι, ειδικά για τις οικογένειες που ταξιδεύουν.

«Οι τιμές πράγματι είναι υψηλές και πολλές φορές απαγορευτικές, ειδικά για μια οικογένεια που θέλει να ταξιδέψει έστω και για ένα Σαββατοκύριακο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε την όποια αύξηση και να συγκρατήσουμε τις τιμές».

Παράλληλα, απέδωσε πιθανές πιέσεις στο διεθνές περιβάλλον και στο κόστος καυσίμων λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων

.

Τι είπε για τα αεροπορικά εισιτήρια

Για τα αεροπορικά εισιτήρια σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση για αυξήσεις.

«Δεν υπάρχει κάποια οριστική απόφαση για αυξήσεις, αλλά μόνο εκτιμήσεις σε περίπτωση επιδείνωσης της διεθνούς κατάστασης», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπτώσεων από τις διεθνείς εξελίξεις.

Η υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, κάνοντας λόγο για ανθεκτικότητα του κλάδου απένταντι στις διεθνείς κρίσεις. «Η χώρα διατηρεί ισχυρή δυναμική, με συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ στις αφίξεις και βελτίωση στους ποιοτικούς δείκτες», σημείωσε.

Επίσης ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα ελκυστική ακόμη και για last minute κρατήσεις, ενώ η εικόνα των κρατήσεων κινείται σε σταθερά επίπεδα.

Συνεδριακός και θεματικός τουρισμός

Η Όλγα Κεφαλογιάννη έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

«Ο συνεδριακός τουρισμός είναι ειδική μορφή τουρισμού με υψηλή προστιθέμενη αξία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα.

Τόνισε επίσης τη σημασία της ανάπτυξης του ορεινού και εναλλακτικού τουρισμού, σημειώνοντας: «Η επιδίωξή μας είναι να αναδείξουμε την ορεινή Ελλάδα και να δώσουμε ζωή στην περιφέρεια».

Σε ερώτηση για την αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη απάντησε: «Η επιχειρηματική απόφαση οποιασδήποτε εταιρείας δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο σχολιασμού, ούτε από μόνο του να δημιουργεί τόσο μεγάλη φασαρία».

Κλείνοντας, για τη συνολική πορεία της κυβέρνησης και τη Νέα Δημοκρατία σημείωσε: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υπάρξει σε πολλές περιπτώσεις απολύτως ειλικρινής και θαρραλέος στο να αναλάβει την πολιτική ευθύνη».

Ερωτηθείσα για την απουσία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή από το 16ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος τόνισε ότι «Είναι η ψυχή της παράταξης, τον σεβόμαστε».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Επίσημη επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα στις 19-20 Μαΐου – Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου

Ακρίβεια: Ατελείωτος εφιάλτης για τα νοικοκυριά - Έρχονται νέες ανατιμήσεις