Κτηματολόγιο: Ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ στους ιδιοκτήτες ακινήτων σε Ηράκλειο, Χερσόνησο και Μαλεβίζι

Ξεκίνησε η αποστολή ειδοποιητηρίων από την ΑΑΔΕ προς ιδιοκτήτες ακινήτων στους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων, που έχει προγραμματιστεί για τις 25 Μαΐου.

Η διαδικασία σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να επιχειρούν να διασφαλίσουν την ακρίβεια των στοιχείων πριν την τελική οριστικοποίηση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν σε λεπτομερή έλεγχο των δεδομένων που τους αφορούν, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν αποτυπωθεί σωστά τα ιδιοκτησιακά τους στοιχεία. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές μελλοντικές εμπλοκές, από διορθωτικές διαδικασίες έως καθυστερήσεις σε μεταβιβάσεις και νομικές πράξεις που αφορούν τα ακίνητα.

Η συγκεκριμένη φάση θεωρείται κρίσιμη για την ομαλή εξέλιξη του Κτηματολογίου, καθώς οι προσωρινοί πίνακες θα αποτελέσουν τη βάση για τις τελικές εγγραφές. Οι ιδιοκτήτες έχουν πλέον περιορισμένο χρονικό περιθώριο για έλεγχο και τυχόν ενστάσεις, με τις αρχές να τονίζουν τη σημασία της έγκαιρης ανταπόκρισης ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στο τελικό στάδιο της διαδικασίας.

