Κύπρος: Συναγερμός για απαγωγή ανηλίκου

Ένας άνδρας συνελήφθη μετά από έκκληση για βοήθεια μιας Βρετανίδας μητέρας όταν ο δίχρονος γιος της φέρεται να απήχθη στην Κύπρο από τον πατέρα του, έναν 29χρονο Τούρκο υπήκοο.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη στα κατεχόμενα της Βόρειας Κύπρου μαζί με το παιδί, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ένας 53χρονος συνεργός, ο οποίος επίσης έχει συλληφθεί.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 29χρονος ενδέχεται να διέφυγε μέσω μη ελεγχόμενου σημείου της Δεκέλειας, της βρετανικής στρατιωτικής βάσης στην Κύπρο.

Λίγο μετά τη διαφυγή του, ο πατέρας ανάρτησε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα γράφοντας: «Το λιοντάρι μου, ο πατέρας σου θα έδινε τη ζωή του για σένα, παιδί μου. Αν υπάρχει κάποιος αρκετά γενναίος να σε πάρει από εμένα, ας έρθει να δούμε τι θα γίνει».

Ο 29χρονος ήταν ήδη καταζητούμενος για ενδοοικογενειακή βία, έπειτα από καταγγελία που είχε γίνει τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Χλόη Μάρτιν, η οποία μετακόμισε στην Κύπρο με την οικογένειά της ως έφηβη, έχει υποβληθεί σε ιατρική φροντίδα για τραυματισμούς στο κεφάλι και στον αστράγαλο και έχει δημοσιοποιήσει φωτογραφίες με τα τραύματά της.

Σύμφωνα με την ίδια, είχε γνωρίσει τον πρώην σύντροφό της το 2022 και μετακόμισε στη Βόρεια Κύπρο για να ζήσει μαζί του, όπου έμεινε έγκυος. Υποστηρίζει ότι υπήρξαν περιστατικά κακοποίησης και ότι στη συνέχεια αναγκάστηκε να φύγει στην Κυπριακή Δημοκρατία, καταθέτοντας καταγγελία.

Η απαγωγή φέρεται να σημειώθηκε όταν ο 29χρονος εμφανίστηκε στο σπίτι της στη Μάνδρια, την έσπρωξε σε πισίνα, πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε με τη βοήθεια συνεργού.

Αργότερα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο ενοικιαζόμενο όχημα στην Πέργαμο, εντός της Βρετανικής Ζώνης Κυρίαρχων Βάσεων στη Δεκέλεια.

Νωρίτερα είχε συλληφθεί και ο 53χρονος συνεργός, ο οποίος φέρεται να βοήθησε στη διαφυγή.

Η αστυνομία της Λεμεσού εκτιμά ότι η διαφυγή έγινε από μη επίσημο σημείο διέλευσης, πιθανόν μέσω των Βρετανικών Βάσεων.

Το ζήτημα των απαγωγών παιδιών προς τη Βόρεια Κύπρο παραμένει σοβαρό, καθώς η περιοχή δεν αναγνωρίζεται διεθνώς παρά μόνο από την Τουρκία και δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου παρέχει υποστήριξη στη Χλόη Μάρτιν και βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές.

