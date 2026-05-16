Ηράκλειο: Σπείρα με «εγκέφαλους» ανήλικους γέμισε την αγορά με πλαστά 200ευρα

Στη σύλληψη πέντε ημεδαπών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για υπόθεση κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για σύσταση εγκληματικής ομάδας, κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών, καθώς το διάστημα από 8 έως 15 Μαΐου 2026 καταγράφηκαν περιστατικά αγορών μικρής αξίας από επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, με τη χρήση χαρτονομισμάτων των 200 ευρώ αμφιβόλου γνησιότητας.

Από την προανάκριση ταυτοποιήθηκαν δύο 18χρονοι και τρεις ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να επιχείρησαν συνολικά 14 συναλλαγές με πλαστά χαρτονομίσματα, καταφέρνοντας να ολοκληρώσουν τις 10 από αυτές. Οι πέντε κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 15ης Μαΐου 2026. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο όχημα που χρησιμοποιούσαν, αλλά και στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 925 ευρώ σε μετρητά, ως προερχόμενα από εγκληματική δραστηριότητα, δύο χαρτονομίσματα των 200 ευρώ αμφιβόλου γνησιότητας, πέντε κινητά τηλέφωνα

Πιο συγκεκριμένα:

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη 5 ημεδαπών κατηγορούμενων για εγκληματική ομάδα ,κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 8 έως και 15 Μαΐου, άγνωστα άτομα πραγματοποιούσαν αγορές μικρού χρηματικού αντιτίμου από επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου για τις οποίες χρησιμοποιούσαν αμφιβόλου γνησιότητας χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας -200- ευρώ αποκομίζοντας έτσι οικονομικό όφελος.

Από την προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας , ταυτοποιήθηκαν δύο 18χρονοι ημεδαποί και τρεις ανήλικοι ημεδαποί οι οποίοι επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν 14 συναλλαγές σε επιχειρήσεις με τη χρήση χαρτονομισμάτων αμφιβόλου



γνησιότητας ονομαστικής αξίας 200 ευρώ κάτι που πέτυχαν σε -10- περιπτώσεις.





Ανωτέρω εντοπίσθηκαν μεταμεσονύκτιες ώρες χθες (15.05.2026) από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας και σε έλεγχο που τους έγινε καθώς και σε νομότυπες έρευνες που ακολούθησαν σε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο το οποίο



χρησιμοποιούσαν κατά τις μετακινήσεις τους και στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Το χρηματικό ποσό των 925 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

2 χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 200 ευρώ αμφιβόλου γνησιότητας

5 συσκευές κινητών τηλεφώνων

Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων. Επιπλέον συνελήφθη 45χρονη ημεδαπή κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και σχηματίσθηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα σε δυο επιπλέον



ημεδαπούς κηδεμόνες .

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

