Στη Βιέννη της Αυστρίας πραγματοποιείται φέτος η Eurovision 2026, με τον Akyla, που εκπροσωπεί την Ελλάδα, να αποτελεί ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού τραγουδιού.

Η απήχηση του Akyla στο κοινό φαίνεται τόσο από τα τελευταία στοιχήματα, που τον κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις, όσο και από το γεγονός ότι το «Ferto» συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές στις μουσικές πλατφόρμες.

Την ίδια ώρα, λίγο πριν από τους ημιτελικούς της Eurovision 2026, το Spotify δημοσίευσε νέα στοιχεία για τα πιο τραγούδια -με τις περισσότερες αναπαραγωγές- στην ιστορία του διαγωνισμού, αλλά και για τα χαρακτηριστικά που φαίνεται να έχουν οι συμμετοχές που καταφέρνουν να ξεχωρίσουν.

Eurovision 2026: Ποια είναι τα πιο streamed τραγούδια όλων των εποχών

Σύμφωνα με το Spotify, το πιο streamed τραγούδι που έχει περάσει ποτέ από τη Eurovision είναι το «Arcade» του Duncan Laurence από την Ολλανδία, το οποίο κέρδισε τον διαγωνισμό το 2019.

Το τραγούδι έχει ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως, καταφέρνοντας να γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που γεννήθηκαν ποτέ μέσα από τη Eurovision.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το «Snap» της Rosa Linn από την Αρμενία, το οποίο έγινε τεράστιο viral hit στα social media, παρότι στη Eurovision του 2022 είχε τερματίσει μόλις 20ό. Το τραγούδι έχει πλέον ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams.

Ανάμεσα στις συμμετοχές που συνεχίζουν να ακούγονται μαζικά βρίσκονται επίσης το «Zitti e Buoni» των Måneskin, το «Tattoo» της Loreen και το «Fairytale» του Alexander Rybak.

Οι καλλιτέχνες της Eurovision που έγιναν παγκόσμια φαινόμενα

Η Eurovision έχει λειτουργήσει πολλές φορές ως εφαλτήριο για διεθνείς καριέρες, επισημαίνει στη δική του ανασκόπηση το Euronews.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, οι ABBA παραμένουν οι πιο επιτυχημένοι καλλιτέχνες που έχουν περάσει ποτέ από τον διαγωνισμό, με πάνω από 12,5 δισεκατομμύρια streams συνολικά.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Måneskin με περίπου 9 δισεκατομμύρια streams, ενώ ακολουθεί η Σελίν Ντιόν, που είχε εκπροσωπήσει την Ελβετία το 1988.

Από την άλλη, η ιστορία της Eurovision είναι γεμάτη συμμετοχές που δεν κέρδισαν ποτέ, αλλά αγαπήθηκαν περισσότερο από αρκετούς νικητές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «Snap» της Rosa Linn, που έγινε τεράστια επιτυχία στο TikTok και ξεπέρασε σε δημοτικότητα το ουκρανικό «Stefania» των Kalush Orchestra, το οποίο είχε κερδίσει τη Eurovision το 2022.

Παρόμοια πορεία είχε και το πορτογαλικό «Deslocado» των NAPA, το οποίο δημιούργησε viral trend με βίντεο από πόλεις και χωριά στα social media και έγινε το πιο streamed τραγούδι της Eurovision 2025, παρότι είχε τερματίσει στην 21η θέση

Υπάρχει τελικά «συνταγή» για να κερδίσεις τη Eurovision;

Καταλήγοντας, το Euronews αναφέρει πως το Spotify προσπάθησε επίσης να εντοπίσει κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στους νικητές της Eurovision όλων των δεκαετιών.

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα τραγούδια που συνήθως ξεχωρίζουν συνδυάζουν συναισθηματικό χαρακτήρα με έντονο χορευτικό στοιχείο και κινούνται περίπου στους 127 BPM.

Η πιο «ιδανική» μουσική κλίμακα για μια συμμετοχή φαίνεται να είναι η F Major, επειδή θεωρείται φωτεινή, εύκολη στο τραγούδι και οικεία στο κοινό.

Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, η πλατφόρμα κατέληξε ότι το τραγούδι που πλησιάζει περισσότερο στην «τέλεια» Eurovision συμμετοχή ίσως να είναι το «Hold Me Now» του Johnny Logan, που χάρισε τη νίκη στην Ιρλανδία το 1987.

