Σε «τροχιά» διάσπασης η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς

Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας διάσπασης εκτυλίσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς καθώς άρχισαν οι παραιτήσεις βουλευτών της μειοψηφίας με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με διάλυση η ΚΟ του κόμματος.

Λίγες μόνο ημέρες πριν συμπληρωθούν δύο μήνες από την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση και την ανέλιξη στην ηγεσία του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η Νέα Αριστερά βιώνει μια ακόμη κρίση, αυτή τη φορά εντελώς αναμενόμενη. Οι βουλευτές που πρόσκεινται στην μειοψηφία εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα και να αποχωρήσουν από το κόμμα.

Την αρχή έκανε χθες ο βουλευτής Ροδόπης, Οζγκιούρ Φερχάτ, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε μειώνοντας την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Αριστεράς σε 11 βουλευτές. Όμως οι επτά από αυτούς (Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ) διαφωνούν έντονα με την πολιτική στρατηγική της πλειοψηφίας και όλα δείχνουν ότι στο επόμενο διάστημα θα ανοίξουν την πόρτα της εξόδου, επιλέγοντας είτε την ανεξαρτητοποίηση, είτε την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα.

Επιπλέον, αναμένονται και παραιτήσεις στελεχών του κόμματος. Σημειώνεται ότι την Τρίτη πραγματοποιήθηκε ευρεία διαδικτυακή σύσκεψη στελεχών της μειοψηφίας όπου κατά πληροφορίες τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα της παραμονής ή μη στο κόμμα, σε μια περίοδο κατά την οποία πυκνώνουν τα εκλογικά σενάρια.

Παραίτηση Μπαλτά από την Πολιτική Γραμματεία

Ενδεικτική της εικόνας διάσπασης που επικρατεί στη Νέα Αριστερά είναι και η χθεσινή παραίτηση του πρώην υπουργού Παιδείας, Αριστείδη Μπαλτά, από την Πολιτική Γραμματεία. Ο κ. Μπαλτάς κατήγγειλε ότι υπήρξαν «διαρροές» εις βάρος του που εξυπηρετούν «πολιτικά ιδιοτελείς σκοπούς και πολύ σαφείς εσωκομματικές στοχεύσεις». Αιτία της αποχώρησής του φέρεται να ήταν ήταν διαρροή σύμφωνα με την οποία «δεν θα αποχωρήσει από το κόμμα».

Οι επόμενες κινήσεις της πλειοψηφίας υπό τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη

Από την πλευρά της, πάντως, η πλειοψηφία του κόμματος, υπό τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, αναμένεται να προχωρήσει σε κινήσεις διεύρυνσης την επόμενη περίοδο. Πιο συγκεκριμένα έχουν αρχίσει ήδη διεργασίες για συνεργασία με εκπροσώπους του χώρου της οικολογίας στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων.

Στο μεταξύ με χθεσινή ανακοίνωσή του το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς άσκησε κριτική στο «κόμμα Τσίπρα» η σχέση του κόμματος με το οποίο αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες της επικείμενης διάσπασης. «Η Νέα Αριστερά έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στο κόμμα Τσίπρα.

Το πρόσφατο μανιφέστο που δημοσιοποιήθηκε, περιέχει μόνο στον υπότιτλο τη ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία, ενώ από τη σοσιαλδημοκρατία αγκαλιάζει τη συντηρητική της εκδοχή. Είναι μία έκθεση ιδεών με σκοπό να φανεί αρεστό "σε όλους και σε όλες", παραλείποντας αναφορές που θα το έκαναν πιο συγκεκριμένο σε κομβικά ζητήματα, που ενδεχομένως να προκαλούσαν ρήξεις. Αναμενόμενο. Κλασική συνταγή άλλωστε» τόνισε η ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μαλάδες: «Καζάνι που βράζει» η τοπική κοινωνία για τη δομή μεταναστών - «Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα»

Συντάξεις: Ποιοι πάνε ταμείο για αναδρομικά από 450 έως 12.000 ευρώ