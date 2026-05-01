Κραυγή απόγνωσης στο Ηράκλειο: «Φτάνει πια με το κυκλοφοριακό χάος»

Καθημερινό το κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο Ηράκλειο που οφείλεται στα μεγάλα οδικά έργα και τις παρεμβάσεις που γίνονται επηρεάζοντας την κυκλοφορία εντός της πόλης, στον ΒΟΑΚ και στο επαρχιακό δίκτυο.

Το σοβαρό πρόβλημα οφείλεται κυρίως στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Ρέθυμνο στον ΒΟΑΚ στο ύψος της γέφυρας του Αγίου Ιωάννη Χωστού λόγω εκτάκτων έργων αποκατάστασης. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος τόσο στην εθνική οδό όσο και στον κεντρικό αστικό ιστό της πόλης.

(Κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω εργασιών αποκατάστασης στη γέφυρα του Αγίου Ιωάννη του Χωστού)

Το κλειστό ρεύμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο προκαλέι, ειδικά τις ώρες αιχμής ουρές χιλιομέτρων που φτάνουν μέχρι τον κόμβο Παπαναστασίου. Οι οδηγοί αναφέρουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν τη μισή ώρα για μικρές αποστάσεις. Επομένως, αναζητούν διέξοδο σε εναλλακτικές αστικές αρτηρίες, οι οποίες με τη σειρά τους, γεμίζουν από οχήματα, μεταφέροντας και εκεί το πρόβλημα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η Λεωφόρος Κνωσού και η Παραλιακή.

Σοβαρό καθημερινό μπλοκάρισμα καταγράφεται και επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Κοκκίνη Χάνι όπου εκτελούνται έργα, εγκλωβίζοντας ακόμη και ασθενοφόρα. Οι ουρές των ακινητοποιημένων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο ξεπερνούν συχνά τα 3 χιλιόμετρα, εκτεινόμενες από το Κακό Όρος μέχρι τις Γούρνες.

Μάλιστα και ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για σοβαρούς κινδύνους δημόσιας ασφάλειας στον ΒΟΑΚ, λόγω της κυκλοφορίας αστικών λεωφορείων και αρθρωτών οχημάτων («φυσούνων»).

Οι πολίτες, οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι στο Ηράκλειο εκφράζουν έντονη αγανάκτηση και ζητούν άμεσες λύσεις για την καθημερινή ταλαιπωρία που βιώνουν ενώ η κατάσταση επιβαρύνεται καθημερινά και από τις αφίξεις των τουριστών.

