“Instants”: Η νέα λειτουργία που λανσάρει το Instagram – Γιατί οι χρήστες αντιδρούν

Το Instagram λάνσαρε τη νέα λειτουργία του με το όνομα Instants, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες «στη στιγμή», χωρίς φίλτρα ή επεξεργασία, μια αλλαγή που ήδη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολλούς χρήστες.

Η λειτουργία επιτρέπει να τραβήξεις μια φωτογραφία και να την στείλεις αμέσως στους φίλους ή τους ακολούθους σου, η οποία εμφανίζεται μία μόνο φορά πριν εξαφανιστεί, που θυμίζει το Snapchat. Τα Instants εμφανίζονται στο inbox της εφαρμογής, κάτω δεξιά, και οι χρήστες λαμβάνουν ειδοποίηση όταν ένας φίλος τους μοιράζεται ένα Instant.

Για να δοθεί μεγαλύτερος έλεγχος, υπάρχει κουμπί “undo” που επιτρέπει στους χρήστες να ακυρώσουν την αποστολή πριν τη δουν οι φίλοι τους. Παράλληλα, τα Instants δεν μπορούν να καταγραφούν με screenshot ή screen recording, ενώ η νέα λειτουργία ενσωματώνει τα εργαλεία γονικής εποπτείας, όπως όρια χρόνου χρήσης και “Sleep Mode” για εφήβους.

Όσα Instants μοιράζονται αποθηκεύονται σε ένα ιδιωτικό αρχείο για έως ένα χρόνο και μπορούν να επαναδημοσιευτούν σε Stories. Η Meta λάνσαρε επίσης μια ξεχωριστή εφαρμογή Instants για ταχύτερη πρόσβαση στην κάμερα, με τα Instants να συγχρονίζονται μεταξύ της βασικής εφαρμογής Instagram και της νέας εφαρμογής.

Γιατί αντέδρασαν κάποιοι χρήστες

Η εισαγωγή της λειτουργίας προκάλεσε αναστάτωση στους χρήστες, καθώς πολλοί διαπίστωσαν ότι φωτογραφίες που τραβούσαν “για δοκιμή” στάλθηκαν αμέσως στους φίλους τους.

Παρά τις δυνατότητες undo, αρκετοί ένιωσαν ότι η νέα λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες δημοσιεύσεις, με την εταιρεία να τονίζει ότι στόχος είναι η ανεπιτήδευτη και αυθόρμητη κοινοποίηση στιγμών.

Η Meta τονίζει ότι τα Instants είναι προσωρινά και ιδιωτικά, αλλά η ταχεία αποστολή και η ειδοποίηση προς τους φίλους αποτελούν στοιχεία που έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα social media, με πολλούς να συγκρίνουν τη λειτουργία με χαρακτηριστικά του Snapchat.

Η νέα λειτουργία είναι ήδη διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες για iOS και Android, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει να τη διευρύνει και να εξελίξει τα χαρακτηριστικά της, με βάση τα σχόλια της κοινότητας.

Πώς να απενεργοποιήσεις τα Instants

Οι χρήστες που θέλουν να απενεργοποιήσουν τη νέα λειτουργία μπορούν να το κάνουν ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Πήγαινε στο προφίλ σου και άνοιξε το μενού με τις τρεις γραμμές πάνω δεξιά.

Επίλεξε Settings → Content Preferences.

Ενεργοποίησε την επιλογή “Hide Instants in Inbox”.

Με αυτόν τον τρόπο δεν θα βλέπεις πλέον τα Instants στο inbox σου και δεν θα λαμβάνεις φωτογραφίες από φίλους. Αν δεν θέλεις να τα απενεργοποιήσεις εντελώς, μπορείς να κρατήσεις πατημένο το εικονίδιο των Instants και να σύρεις δεξιά για προσωρινή παύση των ειδοποιήσεων.

