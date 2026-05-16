Super League - Play Outs: Κρίσιμη αγωνιστική σήμερα για την παραμονή





Κορυφώνεται η αγωνία στην ουρά της Super League και δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play outs 9-14 η κατάσταση παραμένει ακόμη μπλεγμένη. Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΛ και Πανσερραϊκός απειλούνται με υποβιβασμό και όλοι τους σήμερα (16/5, 19:00) παίζουν στην 9η αγωνιστική με τις ομάδες που σώθηκαν και μαθηματικά, ενώ το ίδιο γίνεται και στο φινάλε αλλά εκτός έδρας. Βέβαια η τελευταία αγωνιστική (21/5) θα είναι αδιάφορη αν ο Αστέρας επικρατήσει της Κηφισιάς σήμερα (16/5, 19:00) στην Τρίπολη καθώς, θα στείλει Πανσερραϊκό και ΑΕΛ στη δεύτερη κατηγορία.

Διαφορετικό αποτέλεσμα στην Τρίπολη, σημαίνει πως, σε περίπτωση νίκης των Σερραίων απέναντι στον Παναιτωλικό εντός έδρας και της ομάδας της Λάρισας εντός με τον Ατρόμητο, τα πάντα θα κριθούν στο φινάλε.

Σήμερα 19:00 παίζουν

Αστέρας AKTOR – Κηφισιά

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία

1. Ατρόμητος 43

2. Κηφισιά 37

3. Παναιτωλικός 35

4. Αστέρας Τρίπολης 32

5. Πανσερραϊκός 28

6. ΑΕΛ 27





10η αγωνιστική (21/5, 19:00)

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet



Ατρόμητος - Πανσερραϊκός



Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης

