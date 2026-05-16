ΣΑΒ.16 Μαΐ 2026 11:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Super League - Play Outs: Κρίσιμη αγωνιστική σήμερα για την παραμονή
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΕΛ
clock 08:06 | 16/05/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος



Κορυφώνεται η αγωνία στην ουρά της  Super League και δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play outs 9-14 η κατάσταση παραμένει ακόμη μπλεγμένη. Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΛ και Πανσερραϊκός απειλούνται με υποβιβασμό και όλοι τους σήμερα (16/5, 19:00) παίζουν στην 9η αγωνιστική με τις ομάδες που σώθηκαν και μαθηματικά, ενώ το ίδιο γίνεται και στο φινάλε αλλά εκτός έδρας. Βέβαια η τελευταία αγωνιστική (21/5) θα είναι αδιάφορη αν ο Αστέρας επικρατήσει της Κηφισιάς σήμερα (16/5, 19:00) στην Τρίπολη καθώς, θα στείλει Πανσερραϊκό και ΑΕΛ στη δεύτερη κατηγορία.

Διαφορετικό αποτέλεσμα στην Τρίπολη, σημαίνει πως, σε περίπτωση νίκης των Σερραίων απέναντι στον Παναιτωλικό εντός έδρας και της ομάδας της Λάρισας εντός με τον Ατρόμητο, τα πάντα θα κριθούν στο φινάλε.

Σήμερα 19:00 παίζουν

Αστέρας AKTOR – Κηφισιά

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία

H βαθμολογία

1. Ατρόμητος 43

2. Κηφισιά 37

3. Παναιτωλικός 35

4. Αστέρας Τρίπολης 32

5. Πανσερραϊκός 28

6. ΑΕΛ 27



10η αγωνιστική (21/5, 19:00)

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αστέρας Τρίπολης Αελ Πανσερραικός Super League
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis