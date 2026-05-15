Παναθηναϊκός - Μύκονος 99-75: Εύκολο απόγευμα στο ΟΑΚΑ
clock 21:06 | 15/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από τη Βαλένθια, επικρατώντας άνετα της Μυκόνου με 99-75 στο Telekom Center Athens, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την προημιτελική φάση των πλέι οφ της Greek Basketball League. Οι «πράσινοι» έχουν την ευκαιρία στις 17/5 στην έδρα της Μυκόνου να γράψουν το 2-0 στη σειρά και να προκριθούν με sweep στα ημιτελικά. 

Το «τριφύλλι», μπροστά σε περίπου 5.000 φιλάθλους, επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +22 (31-9) και διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 31-9, 56-31, 82-53, 99-75

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Τσάνταλη, Ζακεστίδης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος 11 (2), Γκραντ, Τολιόπουλος 15 (3), Μήτογλου 24, Σορτς 4, Καλαϊτζάκης 6, Σαμοντούροβ 8 (2), Κουζέλογλου 4, Λεσόρ 9, Γκριγκόνις 15 (4), Ερνανγκόμεθ 3 (1).

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 16 (3), Μουρ 5, Καββαδάς 2, Σκουλίδας, Κάναντι 15 (3), Γερομιχαλός, Ερμίδης 5 (1), Σιδηροηλίας 2, Μάντζαρς, Χέσον 11 (1), Μπριγκς 19.

