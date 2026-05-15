Ηράκλειο: 3η Ολομέλεια Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων

Το Σάββατο 16.05.2026 και την Κυριακή 17.05.2026 θα πραγματοποιηθεί η 3η ολομέλεια ενώσεων ασκουμένων και νέων Δικηγόρων στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (Αίθουσα Καστελλάκη).

Η Ολομέλεια διοργανώνεται – για πρώτη φορά στο Ηράκλειο – από την Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου (Ε.Α.Ν.Δ.Η.) με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα της ολομέλειας διαρθρώνεται σε δύο βασικές ενότητες, δηλαδή την πρώτη ημέρα θα υπάρξουν εισηγήσεις για τα μείζονα θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά Δικηγόρων και τη δεύτερη θα υπάρξουν θεματικές συζητήσεις προβληματισμού γύρω από τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα καθώς και τις σύγχρονες προκλήσεις του δικηγορικού λειτουργήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Τραυματίστηκε σοβαρά 30χρονος με ηλεκτρικό πατίνι - Χαροπαλεύει ο 40χρονος

Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες (εικόνες)

Κρήτη: Ο θάνατος τον βρήκε ενώ έκανε εργασίες στο χωράφι...