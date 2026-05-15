Χανιά: «Μαρτυρίες παιδιών από τη Μάχη της Κρήτης και την Κατοχή II»

Την Τρίτη 19 Μάιου 2026 και ώρα 19:30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Μαρτυρίες παιδιών από τη Μάχη της Κρήτης και την Κατοχή II».

Μετά τη θερμή υποδοχή του πρώτου τόμου, η πολύτιμη καταγραφή προφορικής ιστορίας του τόπου μας συνεχίζεται, δίνοντας φωνή σε ανθρώπους που βίωσαν ως παιδιά τη Μάχη της Κρήτης και την Κατοχή. Το δεύτερο βιβλίο της σειράς περιέχει μαρτυρίες των Εμμ. Αθητάκη, Χρ. Αννιτσάκη, Κων. Βουράκη, Ν. Διακάκη, Λ. Καούνη, Ερ. Καψωμένου, Σ. Μιχελογιάννη, Ι. Μπατάκη, Α. Πλυμάκη, Κ. Ρεξάκη, Γ. Φουντουλάκη, Β. Χαρωνίτη, Χρ. Χουλιόπουλου, και εκδόθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η κ. Ελευθερία Ζέη, Αναπλ. καθηγήτρια Ιστορίας Παν/μίου Κρήτης και ο κ. Γιάννης Σκαλιδάκης, ΕΔΙΠ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Παν/μίου Κρήτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο διαβάζει ο Νίκος Μπλαζάκης. Την εκδήλωση συντονίζει ο Προϊστάμενος του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, Κ. Φουρναράκης.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τη Μάχη της Κρήτης και συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης- Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Ιστορικό Αρχείο Χανίων και το Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

