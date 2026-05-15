ΠΑΡ.15 Μαΐ 2026 18:32
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Βόλει: Στους “8” του Πανελληνίου πρωταθλήματος Κ18 η ΓΕΗ!
γεη βολει κ18
clock 16:27 | 15/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η ΓΕ Ηρακλείου πήρε άνετη  νίκη απέναντι στην ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης (3-0) και εξασφάλισε την παρουσία της στους "8" του Πανελληνίου παίδων βόλει.

Οι πρωταθλητές Κρήτης κυριάρχησαν από την αρχή με αποτέλεσμα οι προπονητές Δημήτρης Δρυμησκιανάκης και Νικήτας Νικητάκης να δώσουν χρόνο συμμετοχής σε όλα τα παιδιά.Αυριο παίζουν με τον Μίλωνα κι αν κερδίσουν περνάνε στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Τα σετ: 25-17, 25-23 και 25-18.

Οι αθλητές που αγωνίστηκαν ήταν οι εξής: Θανάσης Χρυσός, Γιώργος Τζωρμπατζάκης, Οδυσσέας Νικητάκης, Στέφανος Παχιαδάκης, Στέλιος Καλογερίδης, Κωνσταντινος Λαγκουβάρδος, Αλεξανδρος Αντωνακάκης, Χρήστος Μοσχόπουλος, Δημητρης Κοντός, Ανδρεας Σανξαρίδης, Γιάννης Νηστικάκης, Φίλιππος Δενδράκης,

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

γεη Βόλει
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis