Βόλει: Στους “8” του Πανελληνίου πρωταθλήματος Κ18 η ΓΕΗ!

Η ΓΕ Ηρακλείου πήρε άνετη νίκη απέναντι στην ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης (3-0) και εξασφάλισε την παρουσία της στους "8" του Πανελληνίου παίδων βόλει.



Οι πρωταθλητές Κρήτης κυριάρχησαν από την αρχή με αποτέλεσμα οι προπονητές Δημήτρης Δρυμησκιανάκης και Νικήτας Νικητάκης να δώσουν χρόνο συμμετοχής σε όλα τα παιδιά.Αυριο παίζουν με τον Μίλωνα κι αν κερδίσουν περνάνε στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Τα σετ: 25-17, 25-23 και 25-18.

Οι αθλητές που αγωνίστηκαν ήταν οι εξής: Θανάσης Χρυσός, Γιώργος Τζωρμπατζάκης, Οδυσσέας Νικητάκης, Στέφανος Παχιαδάκης, Στέλιος Καλογερίδης, Κωνσταντινος Λαγκουβάρδος, Αλεξανδρος Αντωνακάκης, Χρήστος Μοσχόπουλος, Δημητρης Κοντός, Ανδρεας Σανξαρίδης, Γιάννης Νηστικάκης, Φίλιππος Δενδράκης,