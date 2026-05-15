Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2026-2027: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα, πώς θα τα δείτε

Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026 με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Οι 300.000 επιταγές για διακοπές θα μοιραστούν μετά τις ενστάσεις που θα γίνουν.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις στον επίσημο ιστότοπο της ΔΥΠΑ ξεπέρασαν τις 800.000 και τα vouchers είναι 300.000. Συνεπώς, η διαδικασία των ενστάσεων διαρκεί τρεις μέρες και στη συνέχεια βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα Κοινωνικού Τουρισμού 2026

Τα αποτελέσματα θα μπορείτε να τα δείτε ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ. Σημειώνεται πως κάτω από τη σήμανση «Γενικές πληροφορίες», υπάρχει ειδικό πεδίο που θα λέει «Προσωρινά αποτελέσματα». Πατώντας εκεί, θα ανοίγει ο πίνακας με τους δικαιούχους.

Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων

Προσωρινό Μητρώο Πολύτεκνων Δικαιούχων – Ωφελουμένων

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Δικαιούχων

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Ωφελουμένων Μελών

Προσωρινός Πίνακας μη Επιλεγομένων Δικαιούχων λόγω μοριοδότησης

Αποτελέσματα Κοινωνικού Τουρισμού 2026: Πώς η ένσταση

Η ένσταση για τον Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δημοσίου Gov.gr, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική δημόσια πρόσκληση.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:

Σύνδεση στην πλατφόρμα: Επισκεφθείτε την ενότητα για τον Κοινωνικό Τουρισμό στη ΔΥΠΑ.

Είσοδος με κωδικούς: Κάντε είσοδο χρησιμοποιώντας είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet είτε τους κωδικούς σας στο σύστημα της ΔΥΠΑ.

Υποβολή ένστασης: Επιλέξτε την καρτέλα της αίτησής σας και επιλέξτε την ηλεκτρονική υποβολή ένστασης κατά των αποτελεσμάτων.

Τεκμηρίωση: Συμπληρώστε τους λόγους για τους οποίους κάνετε την ένσταση και επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ., pdf ή εικόνα) που αποδεικνύουν το αίτημά σας.

Οριστική Υποβολή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε οριστικοποιήσει την υποβολή και κρατήστε τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα σας δοθεί.

Vouchers Κοινωνικού Τουρισμού 2026

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τα καταλύματα

Οι δικαιούχοι – ωφελούμενα μέλη που είναι κάτοχοι Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις δωματίων.

Οι πάροχοι μπορούν να δεχθούν στο κατάλυμα ωφελούμενα μέλη, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τον δικαιούχο πολίτη, με την προϋπόθεση ότι αυτά:

είναι παιδιά ηλικίας άνω των 18 ετών, είναι σύζυγοι των δικαιούχων, είναι παιδιά ηλικίας 5 – 18 ετών που συνοδεύονται από τον/την σύζυγο του δικαιούχου πολίτη (ωφελούμενο μέλος ή μη), η σύμβαση υπογράφεται από τους δικαιούχους ή από τα ωφελούμενα τέκνα άνω των 18 ετών ή τους/τις συζύγους των δικαιούχων (ωφελούμενα μέλη ή μη) με νόμιμη εξουσιοδότηση των δικαιούχων.

Δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές διακοπές:

οι συνοδοί ΑμεΑ χωρίς το άτομο με αναπηρία που συνοδεύουν,

τα παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών χωρίς τους δικαιούχους ή τους/τις συζύγους τους (ωφελούμενα μέλη ή μη).

Με την άφιξη των δικαιούχων-ωφελούμενων μελών στο κατάλυμα ελέγχονται από τον πάροχο τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους και στη συνέχεια υπογράφεται μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό.

Επιταγές δικαιούχων

Τέλος, ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ ενεργοποιεί τις Επιταγές των δικαιούχων – ωφελουμένων μελών, καταχωρίζοντας τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης και επισυνάπτοντας το υπογεγραμμένο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Πρόωρη αναχώρηση: Στην περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης δικαιούχος θελήσει για οποιονδήποτε λόγο να αναχωρήσει από το κατάλυμα πριν από την προβλεπόμενη στη σύμβαση ημερομηνία, δηλαδή πριν να πραγματοποιήσει τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που έχει συμφωνήσει με τον πάροχο:

ο δικαιούχος συμπληρώνει δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις με την ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησής του από το κατάλυμα και καταθέτει τη μία στον πάροχο και την άλλη σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της ΔΥΠΑ την ημέρα της αναχώρησής του ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρησή του

ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πριν από την αναχώρηση του δικαιούχου (check out) ή ταυτόχρονα με αυτήν, ενημερώνει για την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης, διαβιβάζοντας ηλεκτρονικά και αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που του κατέθεσε ο δικαιούχος

