Κρήτη: Επείγουσα οδηγία για τα παιδιά σε κίνδυνο σ’ ένα νησί με ένα παιδοψυχίατρο του ΕΣΥ

Η σοκαριστική αυτοκτονία των δυο 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη που βούτηξαν στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας,με αποτέλεσμα να καταλήξει επι τόπου η πρώτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα 24ωρα αργότερα στην εντατική η δεύτερη, αναδεικνύει την παντελή απουσία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στην χώρα μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη.

Χθες το υπουργείο Υγείας έστειλε επείγον έγγραφο προς τις υγειονομικές Περιφέρειες και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές.

Ζητά από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς ή κηδεμόνες όπου απαιτείται.

Η οδηγία μοιάζει πραγματικά υποκριτική, αφού στο νησί μας οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ανήλικους, σχεδόν δεν υπάρχουν.

Αρκεί να θυμίσουμε ότι υπάρχει μόνος ένας παιδοψυχίατρος του δημόσιου τομέα για όλο το νησί και η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη, λόγω της εκρηκτικής ζήτησης .

Είναι γνωστό ότι ο μοναδικός παιδοψυχίατρος υπηρετεί στην Παιδοψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ, που νοσηλεύει σοβαρά περιστατικά παιδιών πολλά από τα οποία έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και παρακολουθούνται από ψυχίατρους ενηλίκων.

Εκτός από εκείνον, οι παιδοψυχίατροι του ΕΣΥ, στο σύνολό τους, έχουν παραιτηθεί μην αντέχοντας την πίεση και τον τεράστιο φόρτο δουλειάς και έχουν μετακινηθεί στον ιδιωτικό τομέα.

Είναι μάλιστα τόσο μεγάλη η ζήτηση αυτών των υπηρεσιών που για να κλείσει μια οικογένεια ραντεβού για το παιδί της, πρέπει να περιμένει πάνω από 4 μήνες.

