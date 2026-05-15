Σε βαρύ κλίμα το τρισάγιο για τις δύο 17χρονες – Νέο τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο δήμος Ηλιούπολης

Οδύνη και βαρύ κλίμα επικράτησαν σήμερα Παρασκευή 15/5 στην Ηλιούπολη καθώς τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τραγικά τη ζωή τους την Τρίτη 12 Μαΐου, μετά από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους, τους φίλους τους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, παρουσία συγγενών, συμμαθητών και κατοίκων που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τα δύο παιδιά μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σιωπηλής οδύνης.

Ο Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Κατραμάδος απηύθυνε λόγο έντονα παρηγορητικό και ταυτόχρονα στοχαστικό, δίνοντας έμφαση στην ανεκτίμητη αξία της ανθρώπινης ζωής και στην ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των νέων ανθρώπων, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονου άγχους και πίεσης.

Με αναφορές στο αυξημένο ψυχολογικό φορτίο που συχνά συνοδεύει την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων, υπογράμμισε ότι η επιτυχία δεν μπορεί και δεν πρέπει να ταυτίζεται με έναν βαθμό ή μια στιγμή αξιολόγησης. «Θυμίστε στα παιδιά σας ότι κρύβουν ένα διαμάντι μέσα τους και βοηθήστε τα να το αναδείξουν, όχι να το περιορίσουν μέσα από τις πανελλήνιες», σημείωσε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για περισσότερη προσοχή, επικοινωνία και κατανόηση μέσα στην οικογένεια.

Ο ίδιος τόνισε ότι κάθε παιδί διαθέτει μια μοναδικότητα που δεν αποτυπώνεται σε εξεταστικά αποτελέσματα, αλλά στην προσωπικότητά του, στην ευαισθησία του και στην αγάπη που προσφέρει. Οι εξετάσεις, όπως ανέφερε, αποτελούν έναν σταθμό στη ζωή και όχι τον οριστικό της προορισμό, επισημαίνοντας ότι καμία εκπαιδευτική ή κοινωνική απαίτηση δεν μπορεί να υπερισχύσει της αξίας της ίδιας της ζωής.

Παράλληλα, ο Αρχιμανδρίτης αναφέρθηκε στον ρόλο της Εκκλησίας, την οποία περιέγραψε ως «μητέρα» που στέκεται δίπλα στους νέους με αποδοχή και στήριξη, χωρίς καταδίκη, ιδιαίτερα σε στιγμές ψυχικής πίεσης ή αδιεξόδων. Η τελετή ολοκληρώθηκε σε ατμόσφαιρα σιωπής, με την προσευχή και τη θλίψη να κυριαρχούν, καθώς οι παριστάμενοι αποχαιρετούσαν δύο ζωές που έσβησαν πρόωρα.

Νέο τριήμερο εθνικό πένθος

Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Ηλιούπολης κήρυξε νέο τριήμερο δημοτικό πένθος από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, ως ένδειξη βαθύτατου σεβασμού και συμπαράστασης προς τις οικογένειες των δύο κοριτσιών. Κατά τη διάρκεια του πένθους, οι σημαίες στα δημοτικά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις αναβάλλονται.

Παράλληλα, οι δημοτικές υπηρεσίες θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή, όπως και οι αθλητικές ομάδες πριν από τους αγώνες τους, σε μια συμβολική κίνηση τιμής και συλλογικής συμμετοχής στο πένθος της τοπικής κοινωνίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: