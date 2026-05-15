Στα όριά τους οι Δήμοι - Ζητούν έκτακτη χρηματοδότηση

Την ενίσχυση των Δήμων με δύο επιπλέον δόσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων διεκδικεί η ΚΕΔΕ από την Κυβέρνηση καθώς τα οικονομικά τους βρίσκονται σε οριακή κατάσταση.

Όπως προκύπτει τα οικονομικά των Δήμων κυριολεκτικά εκτροχιάζονται, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχουν επωμιστεί χωρίς αυτές να συνοδεύονται με τους αναγκαίους πόρους. Από τη μια τα ανοικτά ζητήματα που υπάρχουν με την ενεργειακή κρίση, από την άλλη οι αυξημένες απαιτήσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ναυαγοσωστική κάλυψη, και την πυροπροστασία απογειώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των Δήμων με αποτέλεσμα να τινάζονται στον αέρα οι προϋπολογισμοί των Δήμων πολλοί από τους οποίους έχουν θέσει ξεκάθαρο όριο τονίζοντας ότι μπορούν να αντέξουν μέχρι τον Αύγουστο.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΔΕ διεκδικεί έκτακτη χρηματοδότηση με απόδοση δόσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, ενώ παραμένει σταθερό το αίτημα τους για τη δημιουργία ενός αναπτυξιακού χρηματοδοτικού προγράμματος, ώστε οι δήμοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες, τα προβλήματα και κυρίως σε έργα υποδομών, που πρέπει να δρομολογήσουν.

Μάλιστα αυτό το οποίο εξηγούν οι Δήμαρχοι είναι ότι το πρόγραμμα αυτό είναι κρίσιμο ειδικά στους περιφερειακούς Δήμους της ενδοχώρας που έχουν διευρυμένα γεωγραφικά όρια και οι ανάγκες τους είναι πολύ μεγαλύτερες για την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων και της οδοποιίας όπως αντίστοιχα και για τη συντήρηση των δικτύων της ύδρευσης και της άρδευσης.

Παράλληλα η ΚΕΔΕ διεκδικεί την επανασύσταση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στους Δήμους, με χρηματοδότηση που μπορεί να υπάρξει από το Ταμείο Ανάκαμψης και την ίδια στιγμή βάζει στο κάδρο «την εμμονική και εσφαλμένη» – όπως χαρακτηρίζεται- εκτέλεση του έργου «Μαριέττα Γιαννακου» από το Υπουργείο Παιδείας και κατά τη β’ φάση, που αγνοεί τις προτεραιότητες των δημοτικών αρχών σε σχέση με τη συντήρηση των σχολικών τους μονάδων με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό το οποίο θα πρέπει με κάθε τρόπο να καλυφθεί.

