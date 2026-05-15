Ένταση στα δικαστήρια Ηρακλείου: Προφυλακιστέος ο 47χρονος για το αιματηρό επεισόδιο στη Μεσάρα
clock 15:42 | 15/05/2026
newsroom ekriti.gr

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 47χρονος μετά την απολογία του για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του 33χρονου συγγενή και συγχωριανού του στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ανακρίτρια και Εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό σημειώθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα (Μεγάλη Τρίτη) στην περιοχή Φουρνοφάραγγο του Δήμου Γόρτυνας. Ο 47χρονος φέρεται να παρέσυρε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του τον 33χρονο λόγω κτηματικών διαφορών.

Η σύλληψη του έγινε με δικαστικό ένταλμα σε χωριό των Αρχανών – Αστερουσίων από το ΤΑΕ Μεσαράς, με τους συγγενείς του 33χρονου θύματος να ξεσπούν σε οργή ενώ μάλιστα επιχείρησαν σήμερα να κινηθούν απειλητικά εναντίον του κατηγορουμένου κατά την άφιξή του στο διακστήριο.

Ο 33χρονος εμφανίστηκε στο δικαστήριο με πατερίτσες, φέροντας σοβαρά τραύματα. Την ίδια ώρα, ο 47χρονος αρνήθηκε τον δόλο, κάνοντας λόγο για ατύχημα, ισχυρισμός που δεν έπεισε τις αρχές.

