Ηράκλειο: "Ξηλώνουν" τα ηλεκτρικά πατίνια από σημεία της πόλης (εικόνες)

Επιχείρηση απομάκρυνσης ηλεκτρικών πατινιών που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς την προβλεπόμενη άδεια βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής στον Δήμο Ηρακλείου, με τη Δημοτική Αστυνομία να προχωρά σε ελέγχους και απομακρύνσεις οχημάτων εταιρειών ενοικίασης, υπό τον συντονισμό του αντιδημάρχου Γιώργου Καραντινού.

Η παρέμβαση στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα, το οποίο απαγορεύει τη μαζική απόθεση σε μη καθορισμένους χώρους και προβλέπει πρόστιμα που ξεκινούν από 150 ευρώ, ενώ σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης επιβάλλονται νέες κυρώσεις και τελικά απομάκρυνση των οχημάτων.

(Από την επιχείρηση απομάκρυνσης σήμερα το πρωί)

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται σε μια περίοδο που τα ηλεκτρικά πατίνια βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, λόγω της αυξημένης παρουσίας τους στους δρόμους και της ανησυχίας που προκαλούν τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, αρκετά από τα οποία έχουν καταγραφεί και στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει προαναγγείλει την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για τη χρήση τους, με τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να αναφέρεται πρόσφατα σε νέους κανόνες που θα καθορίζουν πιο αυστηρά τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας, στάθμευσης και ελέγχου των πατινιών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αταξίας και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια.

