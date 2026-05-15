ΠΑΡ.15 Μαΐ 2026 09:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Λύκεια: Ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα – Πότε αρχίζουν οι εξετάσεις
σχολείο
clock 08:49 | 15/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα, Παρασκευή (15/5) για τα Λύκεια της επικράτειας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ Λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις (ονομαζόμενες και «ενδοσχολικές») θα διεξαχθούν επίσης από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, αλλά έως τη Δευτέρα 25η Μαΐου 2026, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου 2026.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ουκρανία: Στους 21 έφτασαν οι νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

Αϊτή: Τουλάχιστον 78 νεκροί από αιματηρές συγκρούσεις συμμοριών

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Λύκεια Πανελλαδικές Εξετάσεις
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis