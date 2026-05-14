Ποδόσφαιρο Γυναικών: Στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ ρίχνει τις ευθύνες για τη μη χορήγηση άδειας η διοίκηση του τμήματος

Μετά τη γνωστοποίηση από την ΕΠΟ της μη χορήγησης άδειας ενόψει της νέας σεζόν, η απερχόμενη διοίκηση της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ, με μακροσκελή της ανακοίνωση, επιρρίπτει τις ευθύνες στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρει:

Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση της Ε.Π.Ο. περί μη χορήγησης άδειας συμμετοχής στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου Ο.Φ.Η. για τη νέα αγωνιστική περίοδο, και την επιβολή ποινής αφαίρεσης τριών (3) βαθμών και προστίμου 3.000€, οφείλουμε —ως εκ της απερχόμενης διοίκησης του τμήματος και με τον σεβασμό που χρωστάμε στον φίλαθλο κόσμο— να αποκαταστήσουμε με ακρίβεια ποιος έκανε τι σε αυτή τη διαδικασία.

Η διαδικασία αδειοδότησης ομάδων από την Ε.Π.Ο. δεν αφορά τους ιδιώτες επενδυτές που χρηματοδοτούν ή διαχειρίζονται αγωνιστικά μια ομάδα. Αφορά αποκλειστικά τον νόμιμο ιδιοκτήτη της ομάδας — εν προκειμένω, τον Ερασιτεχνικό Σύλλογο «Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου – Ο.Φ.Η.».

Όλα τα έγγραφα αδειοδότησης που υποβλήθηκαν στην Ε.Π.Ο. στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2026 — Αίτηση Χορήγησης Άδειας, Δήλωση Υπευθύνου Αδειοδότησης, Εκχώρηση Δικαιώματος Χρήσης Λογοτύπου, Έντυπο Δήλωσης Χειριστή Ομάδας, Διαβιβαστικό — φέρουν αποκλειστικά την υπογραφή του εκάστοτε Προέδρου του Ερασιτέχνη Ο.Φ.Η. και τη σφραγίδα του Σωματείου. Ο Υπεύθυνος Αδειοδότησης και ο Χειριστής της Πλατφόρμας Αδειοδότησης Ε.Π.Ο. ορίστηκαν επίσης από το Σωματείο, ως στελέχη του. Τα έγγραφα αποστάλθηκαν στην Ε.Π.Ο. μέσω του επίσημου email του Ερασιτέχνη Ο.Φ.Η., με συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου του Σωματείου.

Σε καμία από τις παραπάνω διαδικασίες δεν είχαμε —ούτε νομικά μπορούσαμε να έχουμε— οποιαδήποτε ευθύνη, αρμοδιότητα ή πρόσβαση. Όπως είχαμε επανειλημμένα επισημάνει, παρ’ ότι ασκούσαμε de facto τη διαχείριση του τμήματος, ποτέ δεν εκλεγήκαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου (όπως το Μνημόνιο Συνεργασίας του Ιουνίου 2024 ρητά προέβλεπε στην παρ. 9), παραμένοντας τυπικά «τρίτα πρόσωπα» έναντι του Ερασιτέχνη Ο.Φ.Η.

Η ευθύνη μας αφορούσε τα αγωνιστικά, τεχνικά, υγειονομικά και κοινωνικά κριτήρια της αδειοδότησης. Σε όλα αυτά η ομάδα βαθμολογήθηκε άριστα, διαθέτοντας πλήρη και ενεργό αναπτυξιακή δομή (Ακαδημίες και Κ17 με 2η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα την περσινή χρονιά), προπονητικό και ιατρικό επιτελείο σε επίπεδο σαφώς ανώτερο από το ερασιτεχνικό μέσο όρο, υποδομές, οργάνωση και διεθνώς αναγνωρισμένη φήμη σοβαρότητας.

Σημειώνουμε επίσης ότι ακόμη και το ίδιο το παράβολο της αίτησης αδειοδότησης καταβλήθηκε από εμάς,παρότι ουδεμία τυπική υποχρέωση είχαμε για κάτι τέτοιο.

Τα οικονομικά κριτήρια και η σχετική τεκμηρίωση που ζητά η Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο της αδειοδότησης (φορολογική, ασφαλιστική και λογιστική εικόνα του ίδιου του Σωματείου, καταβολή υποχρεώσεων, ισολογισμοί, κ.λπ.) αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Ερασιτέχνη ως νομικού προσώπου, σε ετήσια βάση — όχι μιας συγκυριακής διαχείρισης ενός μόνο από τα δέκα τμήματά του. Αυτή η ευθύνη παραμένει σταθερή και διαχρονική, ανεξάρτητα από το ποιος επενδύει σε ποιο τμήμα.

Η μη χορήγηση άδειας από την Ε.Π.Ο. οφείλεται αποκλειστικά σε αυτό το σκέλος της διαδικασίας — δηλαδή στις θεσμικές υποχρεώσεις του ίδιου του Σωματείου ως νομικού προσώπου — και όχι σε ο,τιδήποτε σχετίζεται με τη δική μας αγωνιστική ή κοινωνική διαχείριση. Είναι, με άλλα λόγια, ένα ζήτημα που υπήρχε πολύ πριν φτάσουμε εμείς, και που δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκε.

Αντιλαμβανόμαστε ότι, ελλείψει πλήρους ενημέρωσης, μέρος του κόσμου έσπευσε σήμερα να στρέψει την κριτική του προς εμάς. Καταγράφουμε με ψυχραιμία ότι η οργή αυτή απευθύνεται σε λάθος αποδέκτη. Όσα μας αναλογούσαν τα κάναμε — και τα κάναμε με προσωπικά κεφάλαια που ξεπερνούν τις 800.000€ μέσα σε δύο χρόνια, χωρίς ποτέ να έχουμε ζητήσει ούτε ένα ευρώ από το Σωματείο, και χωρίς να έχουμε λάβει ούτε ένα ευρώ από κάρτες διαρκείας, εισιτήρια ή κεντρικές χορηγίες του Ο.Φ.Η. Όσα δεν μας αναλογούσαν δεν μπορούσαμε ούτε νομικά να τα κάνουμε.

Η Ε.Π.Ο. προβλέπει διαδικασία έφεσης κατά της απόφασης μη χορήγησης. Καλούμε δημόσια τον Ερασιτέχνη Ο.Φ.Η. να κάνει —έστω και τώρα— αυτό που οφείλει: να καταθέσει εμπρόθεσμα τη σχετική έφεση, να συμπληρώσει όποια εκκρεμή δικαιολογητικά απαιτούνται και να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο ώστε η ομάδα να ανακτήσει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Όχι για εμάς —εμείς έχουμε ήδη αποχωρήσει— αλλά για τις αθλήτριες, για τα κορίτσια των Ακαδημιών, για τους ανθρώπους που θα συνεχίσουν, και για να μη χαθούν ο κόπος, ο χρόνος και τα χρήματα όσων στήριξαν έμπρακτα αυτό το τμήμα δύο ολόκληρα χρόνια.

Παραμένουμε στη διάθεση κάθε καλόπιστου φιλάθλου ή δημοσιογράφου για τεκμηρίωση και διευκρινίσεις.

Υ.Γ.: Όλα τα έγγραφα της διαδικασίας αδειοδότησης είναι κατατεθειμένα στην Ε.Π.Ο. και αποτελούν δημόσιο αρχείο. Όποιος ενδιαφέρεται για τις λεπτομέρειες μπορεί να τα αναζητήσει εκεί.

Απερχόμενη διοίκηση Τμήματος Ποδοσφαίρου Γυναικών Ο.Φ.Η.

14 Μαΐου 2026