Αυτή είναι η καλύτερη πόλη στην Ευρώπη για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες

Οι γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες δεν επιλέγουν πλέον έναν προορισμό μόνο για τα αξιοθέατα ή τις φωτογραφίες.

Η ασφάλεια, η άνεση στις μετακινήσεις, το κόστος και η αίσθηση ελευθερίας μέσα στην πόλη παίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή.

Μέσα σε αυτό το νέο ταξιδιωτικό τοπίο, μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ξεχωρίζει περισσότερο από όλες.

Η Πράγα αναδείχθηκε η καλύτερη πόλη στον κόσμο για solo female travelers, σύμφωνα με νέα μελέτη της εταιρείας ταξιδιωτικού εξοπλισμού Eminent, η οποία δημοσιεύθηκε στο Travel + Leisure.

Η πρωτεύουσα της Τσεχία συγκέντρωσε πολύ υψηλές βαθμολογίες σε θέματα ασφάλειας, βαδισιμότητας και κόστους ζωής, στοιχεία που θεωρούνται πλέον βασικά για τις γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες.

Γιατί η Πράγα θεωρείται ιδανική για solo ταξίδια

Η Πράγα κατάφερε να ξεχωρίσει όχι μόνο για την ομορφιά της, αλλά και γιατί θεωρείται εύκολη και φιλική πόλη για έναν solo traveler.

Σύμφωνα με τη μελέτη:

Η μέση τιμή ξενοδοχείου διαμορφώνεται περίπου στα 95 ευρώ τη βραδιά

Οι δημόσιες συγκοινωνίες κοστίζουν κατά μέσο όρο μόλις 2,20 ευρώ

Ένα γεύμα κοστίζει περίπου 27 ευρώ

Η πόλη διαθέτει περισσότερα από 4.900 αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος

Ταυτόχρονα, η Πράγα συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης, χάρη στην αρχιτεκτονική, τα κάστρα και τη μεσαιωνική ατμόσφαιρα που θυμίζει παραμύθι.

Δεύτερη στη λίστα ήταν η πόλη του Κεμπέκ στον Καναδά, η οποία σύμφωνα με τη μελέτη έχει μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες ασφάλειας και είναι σχεδόν πλήρως βατή με τα πόδια. Το μέσο κόστος διαμονής για μία νύχτα εκεί είναι 138 ευρώ και παρότι τα γαλλικά είναι η βασική γλώσσα, οι κάτοικοι έχουν γενικά καλές γνώσεις αγγλικών.

Ακολουθούν η Σιγκαπούρη, το Τόκιο και η Λισαβόνα που συμπληρώνουν την πεντάδα.

Για τη δημιουργία της λίστας, η Eminent εξέτασε 50 πόλεις παγκοσμίως που είναι δημοφιλείς στους ταξιδιώτες, αναλύοντας παράγοντες όπως η αντιλαμβανόμενη ασφάλεια, η δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια, η γνώση αγγλικών και άλλα. Για να βρει την καλύτερη πόλη για γυναίκες ταξιδιώτες, αξιολόγησε επίσης το μέσο κόστος δημόσιων συγκοινωνιών, διαμονής και γευμάτων.

Οι συμβουλές για ασφαλές solo ταξίδι

Οι ειδικοί της Eminent εξηγούν πως το σωστό πακετάρισμα παίζει σημαντικό ρόλο για τις γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες.

Συστήνουν:

μικρό τσαντάκι μέσης φορεμένο μπροστά

φορητό power bank

δεύτερο κινητό τηλέφωνο για έκτακτη ανάγκη

εύκολη πρόσβαση σε χάρτες και εφαρμογές μετάφρασης

Όπως τονίζουν, η αίσθηση ελέγχου και ασφάλειας κάνει τη διαφορά σε ένα solo ταξίδι.

Οι κορυφαίες πόλεις για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες

Μετά την Πράγα, ακολουθούν:

Πράγα Κεμπέκ Σιγκαπούρη Τόκιο Λισαβόνα Άμστερνταμ Μαδρίτη Σεβίλλη

