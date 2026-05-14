Ματ Ντέιμον: "Αντιμετώπισα την «Οδύσσεια» σαν να ήταν η τελευταία ταινία που θα έκανα ποτέ"

Ο Ματ Ντέιμον μίλησε στο περιοδικό Time για το πόσο σπάνιος είναι ένας ρόλος όπως αυτός του Οδυσσέα στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

«Δεν υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί πάνω από πενήντα ετών που να πρωταγωνιστούν σε τέτοια έπη», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός. «Το είδα σαν να ήταν η τελευταία ταινία που θα έκανα ποτέ», είπε χαρακτηρισιτκά.

Ο ηθοποιός δήλωσε στο περιοδικό ότι η ερμηνεία του Οδυσσέα ήταν η εμπειρία που του έδωσε τα περισσότερα στη μέχρι τώρα καριέρα του στο Χόλιγουντ.

«Τέτοιες ταινίες δεν γυρίζονται πια. Το να το κάνεις αυτό χωρίς green screen, με τον τρόπο που θα το έκανε ο Ντέιβιντ Λιν, δεν ξέρω κανέναν, με εξαίρεση τον Κρις, που να προσπαθεί καν να το κάνει», είπε.

