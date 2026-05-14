Καρκινικά κύτταρα: Δεν τρέφονται από τη ζάχαρη αλλά από κάτι που κάνουμε συχνά

Οι επιστήμονες βάζουν τα πράγματα στη θέση τους λέγοντας πως δεν είναι η ζάχαρη η ουσία που «θρέφει» τον καρκίνο, αλλά κάτι άλλο…



Στο πλαίσιο της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που είχα πριν από μερικούς μήνες με τη Δρ Svetlana Bajalica Lagercrantz, καθηγήτρια στο Τμήμα Ογκολογίας-Παθολογίας στο Karolinska Institutet της Σουηδίας, αναφερθήκαμε στον ρόλο της διατροφής ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου και –αναμενόμενα– τη ρώτησα αν η ζάχαρη αποτελεί μια από τις ουσίες που, όπως ακούγεται, «θρέφουν» τα καρκινικά κύτταρα.

Η απάντησή της ήταν σαφής: «Υπάρχει αυτός ο μύθος ότι η ζάχαρη αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο. Αυτό δεν ισχύει: μπορούμε να φάμε ζάχαρη. Αυτό που αυξάνει, όμως, είναι τον κίνδυνο για παχυσαρκία, η οποία με τη σειρά της βάζει το σώμα σε μια φλεγμονώδη συνθήκη. Και η φλεγμονή διευκολύνει τον καρκίνο».

Στη χρήσιμη αυτή πληροφορία έρχεται να προστεθεί το συμπέρασμα νέας μελέτης που δείχνει ότι περισσότερο ένοχη, από διατροφικής άποψης, είναι μια δίαιτα υψηλή σε λιπαρά. Μάλιστα, για έναν συγκεκριμένο τύπο καρκίνου, η διατροφή αυτή μπορεί να είναι καταστροφική.



Τι δεν πρέπει να τρως για να μην κινδυνεύσεις από καρκίνο του μαστού;



Τον Μάρτιο του 2026, το επιστημονικό περιοδικό APL Bioengineering δημοσίευσε μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Princeton που επικεντρώθηκε στον ρόλο της διατροφής αναφορικά με τον καρκίνο του μαστού. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε άρθρο μία εκ των συγγραφέων της μελέτης, η Celeste M. Nelson, οι ερευνητές κατασκεύασαν πανομοιότυπους τεχνητούς όγκους και τους καλλιέργησαν σε συνθήκες που μιμούνται τη σύνθεση του αίματος ασθενών υπό διαφορετικές διατροφικές καταστάσεις.

«Ελπίδα μας ήταν να εντοπίσουμε διατροφικές συνθήκες που θα επιβράδυναν την ανάπτυξη του όγκου. Αντ’ αυτού, βρήκαμε μία διατροφική κατάσταση που επιτάχυνε την ανάπτυξη του όγκου: μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά», επισημαίνει η ίδια.

Ο κίνδυνος μιας διατροφής υψηλής σε λιπαρά

Για να οδηγηθούν σε αυτό το συμπέρασμα οι ερευνητές δημιούργησαν ένα μοντέλο όγκου χρησιμοποιώντας ένα μέσο που μοιάζει με ανθρώπινο πλάσμα, προκειμένου να αναδημιουργήσουν ένα πιο ρεαλιστικό μικροπεριβάλλον γύρω από τους όγκους. Αυτό τους επέτρεψε να αναπαράγουν τις βιοχημικές επιδράσεις των θρεπτικών συστατικών από τα τρόφιμα και να εξετάσουν προσεκτικά τον μεταβολικό επαναπρογραμματισμό που συμβαίνει στα καρκινικά κύτταρα.

Η μελέτη τους επικεντρώθηκε στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, έναν υποτύπο που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί με τυπικές μεθόδους. Εξέτασαν προσεκτικά τη δομή, την ανάπτυξη και την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων και πώς αυτά τα χαρακτηριστικά διαφέρουν σε τέσσερις διαφορετικές διατροφικές συνθήκες που μπορεί να εμφανιστούν σε ένα ανθρώπινο σώμα:



υψηλή ινσουλίνη,



υψηλή γλυκόζη,



υψηλή κετόνη και



υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.



Ανακάλυψαν ότι μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά επιταχύνει την ανάπτυξη και την εισβολή του όγκου. Διαπίστωσαν, επίσης, ότι προκαλεί αύξηση του ενζύμου MMP1, το οποίο αποικοδομεί την εξωκυτταρική μήτρα και σχετίζεται με κακή πρόγνωση. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματά τους, οι ερευνητές θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τη μέθοδό τους σε άλλους υποτύπους και σενάρια καρκίνου του μαστού.

Προηγούμενες μελέτες πάνω στη σχέση διατροφής και ανάπτυξης όγκου είχαν αποτύχει να λάβουν υπόψη την πολυπλοκότητα των διασυνδεδεμένων συστημάτων στο σώμα. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος, των ανθρώπινων ιστών που εμπλέκονται στον μεταβολισμό και του μικροβιώματος τρισεκατομμυρίων μικροοργανισμών στο σώμα επηρεάζει τον τρόπο συμπεριφοράς των καρκινικών κυττάρων.

Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως τα κύτταρα στο σώμα «λούζονται» σε ένα υγρό με βάση το νερό, που ονομάζεται ενδιάμεσο υγρό, το οποίο ρέει συνεχώς γύρω τους. Προηγούμενες μελέτες, που εξέτασαν πώς τα θρεπτικά συστατικά από τα τρόφιμα μπορεί να επηρεάζουν τους όγκους, είχαν δυσκολευτεί να αναπαράγουν τη συνεχή ροή θρεπτικών συστατικών γύρω από τα κύτταρα.

Τα παραπάνω συμπεράσματα σκοπεύουν οι επιστήμονες να τα χρησιμοποιήσουν για να εξετάσουν περαιτέρω την πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ των διατροφικών συνθηκών και των διαφόρων θεραπειών όγκων.

«Σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο σύστημα για να καθορίσουμε εάν οι όγκοι ανταποκρίνονται διαφορετικά στη χημειοθεραπεία όταν καλλιεργούνται σε μέσα που μιμούνται τις διαφορετικές διατροφικές συνθήκες», δήλωσε ο Nelson. «Αυτό θα επιτρέψει στους γιατρούς να κάνουν ενδεχομένως συστάσεις σχετικά με το τι πρέπει να τρώει μία ασθενής εάν της συνταγογραφηθεί μια συγκεκριμένη θεραπεία».

Πηγή: ow.gr

