Αλτσχάιμερ: Το τρόφιμο που μειώνει έως και 27% τον κίνδυνο διάγνωσης της νόσου

Γονίδια, ηλικία και συσσώρευση «τοξικών» πρωτεϊνών στον εγκέφαλο βρίσκονται συνήθως στο επίκεντρο, όταν η επιστημονική συζήτηση στρέφεται γύρω από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Υπάρχουν, όμως, και πιο αθόρυβες – αλλά εξίσου σημαντικές – ερευνητικές προσεγγίσεις, όπως η μελέτη του τι βρίσκεται καθημερινά στο πιάτο μας. Οχι γιατί μια τροφή μπορεί να θεραπεύσει την άνοια – αυτό δεν ισχύει. Αλλά γιατί όλο και περισσότερα δεδομένα δείχνουν ότι ο τρόπος που τρώμε επηρεάζει ουσιαστικά το πώς γερνά ο εγκέφαλος.

Κάπως έτσι, πρόσφατα μπήκαν στο… μικροσκόπιο τα αβγά. Νέα μεγάλη μελέτη από το Πανεπιστήμιο «Loma Linda» στις ΗΠΑ, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Nutrition», παρακολούθησε περίπου 40.000 άτομα άνω των 65 ετών για περισσότερο από 15 χρόνια και κατέγραψε το εξής ενδιαφέρον εύρημα: όσοι κατανάλωναν αβγά συστηματικά – περίπου πέντε ή περισσότερα την εβδομάδα – εμφάνιζαν έως και 27% μικρότερο κίνδυνο διάγνωσης με νόσο Αλτσχάιμερ.

Ακόμη όμως και πιο μέτρια κατανάλωση συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο. Είναι, εντούτοις, σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι ίδιοι οι ερευνητές είναι προσεκτικοί στις διαπιστώσεις τους. Και αυτό, διότι η μελέτη δείχνει συσχέτιση και συνεπώς δεν αποτελεί απόδειξη ότι τα αβγά προλαμβάνουν τη νόσο. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητώντας μια πιθανή απάντηση που εξηγεί το εύρημα, αυτή είναι ότι εκείνοι που τρώνε συχνότερα αβγά ίσως ακολουθούν μια πιο ισορροπημένη διατροφή.

Υπάρχει όμως και μία ακόμη σημαντική παράμετρος. Τα αβγά είναι από τις πλουσιότερες πηγές χολίνης και ακετυλοχολίνης, δύο συστατικών που… θρέφουν τη μνήμη. Περιέχουν επίσης λουτεΐνη, ζεαξανθίνη, βιταμίνη Β12, καλά λιπαρά και φωσφολιπίδια που συμβάλλουν στη λειτουργία των νευρικών κυττάρων.

