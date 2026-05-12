Ηράκλειο: Εντατική εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης

Toν Κόμβο Ψηφιακής Ενδυνάμωσης που στεγάζεται στο Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ) Κατσαμπά, στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος Ψηφιακής Ενδυνάμωσης που υλοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου, επισκέφθηκε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Στέλα Αρχοντάκη, την Παρασκευή 8/5.

Η Αντιδήμαρχος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους συμμετέχοντες ηλικιωμένους οι οποίοι εκπαιδεύονται εντατικά στη χρήση νέων τεχνολογιών και να παρακολουθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης ενημερώθηκε για την πρόοδο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες καλύπτουν κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας, όπως:



• Την επικοινωνία μέσω ψηφιακών εφαρμογών.



• Την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών.



• Τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του gov.gr.



• Τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.



Η Στέλλα Αρχοντάκη σε δήλωσή της υπογράμμισε: «Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε τους συμπολίτες μας να ανταποκρίνονται με τέτοιο ενθουσιασμό. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συμβάλλει σημαντικά στην εξοικείωση των ηλικιωμένων με τον κόσμο της τεχνολογίας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αυτόνομα στις σύγχρονες ανάγκες, αφήνοντας πίσω την τεχνοφοβία και τον κοινωνικό αποκλεισμό».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Φορείς υλοποίησης του έργου είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) και το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις Α.Μ.Κ.Ε. (ΙΝ.Ε.Σ.Α.μεΑ). Κύριος στόχος του είναι η ενίσχυση της αυτόνομης διαβίωσης και ο ψηφιακός εγγραμματισμός των ωφελούμενων με την απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων βασικού επιπέδου.

