Ηράκλειο: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες στη δίκη του 3χρονου: "Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια κατάσταση''

Συνεχίζεται η εξέταση των μαρτύρων στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου, μια υπόθεση δολοφονικής κακοποίησης που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Κατά την αποχώρηση των κατηγορουμένων, της 27χρονης μητέρας και του 45χρονου πρώην συντρόφου της, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, επικράτησε ένταση έξω από τα δικαστήρια, καθώς συγκεντρωμένοι πολίτες ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες με την παρούσια των αστυνομικών δυνάμεων να αποτρέπει τα επεισόδια.

Μέσα στη δικαστική αίθουσα, οι καταθέσεις γιατρών που παρακολούθησαν τον μικρό Άγγελο στο νοσοκομείο προκάλεσαν έντονη συγκίνηση και προβληματισμό καθώς περιέγραψαν την κλινική κατάσταση του παιδιού ως πρωτοφανή, με βαρύτατα σημάδια κακοποίησης.

Η μητέρα της κατηγορούμενης υποστήριξε ότι η κόρη της αγαπούσε και φρόντιζε το παιδί, ενώ απέδωσε την ευθύνη για τα χτυπήματα στον 45χρονο πρώην σύντροφο. Επίσης, αναφέρθηκε σε ζητήματα «ανωριμότητας» και δυσκολιών στη συμπεριφορά της κόρης της.

Η 27χρονη μητέρα του παιδιού και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία και βαριά σωματική βλάβη σε ανήλικο.

Πιθανή θεωρείται η διακοπή της δικής εξαιτίας του μεγάλου αριθμού μαρτύρων που καταθέτουν, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη εξέταση των μαρτύρων για την απόδοση δικαιοσύνης.

