Ηράκλειο: Τιμητική εκδήλωση για τον κορυφαίο συγγραφέα Άρη Φακίνο από την ΕΣΗΕΠΗΝ

Μια σημαντική εκδήλωση μνήμης και τιμής για έναν ξεχωριστό πνευματικό δημιουργό, τον αείμνηστο δημοσιογράφο – συγγραφέα Άρη Φακίνο, διοργανώνεται την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 7.30 μ.μ. στο Ηράκλειο.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου - Νήσων και βασικός ομιλητής είναι ο έγκριτος δημοσιογράφος, τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ και του ΤΕΑΣ Κώστας Τριγώνης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» του Δήμου, επί της οδού Ανδρόγεω.



Αποσπάσματα από το έργο του Άρη Φακίνου θα διαβάσει, η συνάδελφος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Τύπου Ειρήνη Τσάκα.



Θα προλογίσει ο συνάδελφος αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ Αντώνης Παπουτσάκης.

Το αφιέρωμα στον αείμνηστο Άρη Φακίνο, διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 28 χρόνων από την απώλειά του, και εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΣΗΕΠΗΝ.



Ο τιμώμενος συγγραφέας, αν και δεν ήταν από το Ηράκλειο, είχε πολιτογραφηθεί Κρητικός για τη μεγάλη αγάπη που έτρεφε για το νησί, στο οποίο έζησε πολλά χρόνια προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στη δημοκρατία, στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

Ποιος ήταν ο Άρης Φακίνος

Γεννήθηκε το 1935 στο Μαρούσι. Σπούδασε στην Αθήνα και στη Λοζάνη και δίδαξε στο Γαλλικό Ινστιτούτο μέχρι το 1965, οπότε και αποφάσισε να αφιερωθεί στη λογοτεχνία και την πολιτική αρθρογραφία. Το πρώτο του μυθιστόρημα δημοσιεύθηκε το 1964.

Μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, κατέφυγε στο Παρίσι, όπου ζήτησε πολιτικό άσυλο και εργάστηκε στην ελληνική εκπομπή «Εδώ Παρίσι» της Γαλλικής Ραδιοφωνίας. Το 1969 εξέδωσε στη γαλλική Seuil τη «Μαύρη Βίβλο της δικτατορίας στην Ελλάδα». Κατά την περίοδο της δικτατορίας, αρνήθηκε να δημοσιεύσει οποιοδήποτε έργο στην Ελλάδα.

Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία, Σλοβακία, Ουγγαρία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Αργεντινή, Βραζιλία και διδάσκονται σε προγράμματα ξένων σχολείων και πανεπιστημίων για τη νεοελληνική λογοτεχνία. Το μυθιστόρημά του «Το Κάστρο της Μνήμης» (Καστανιώτης, 1993) γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα και το εξωτερικό· Η γαλλική Le Monde το χαρακτήρισε «λογοτεχνικό μνημείο προς τιμήν της Ελλάδας», ενώ η βελγική Cite σημείωσε ότι πρόκειται για «πολύ μεγάλο Έλληνα συγγραφέα, τον πιο προικισμένο της γενιάς του, που θυμίζει τους μεγάλους Ρώσους πεζογράφους». Πέθανε στο Παρίσι το 1998, σε ηλικία 62 ετών, από πνευμονικό οίδημα.

