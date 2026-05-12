Super League: Άλμα παραμονής για Αστέρα Τρίπολης, ψάχνουν θαύμα ΑΕΛ και Πανσερραϊκός!

Η ΑΕΛ ήταν... αγκαλιά με μια τεράστια νίκη, αλλά στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων δέχτηκε γκολ ισοφάρισης από τον Παναιτωλικό (1-1) και ουσιαστικά... αποχαιρέτησε την Super League.

Η ΑΕΛ δεν είχε το παραμικρό περιθώριο για βαθμολογικές απώλειες στο Αγρίνιο, με τον Παναιτωλικό να έχει «αγκαλιάσει» την παραμονή του αλλά παρόλα αυτά να είναι ανώτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και να ελέγχει τον ρυθμό. Το γκολ του Τούπτα έβαλε μπροστά τους «βυσσινί», οι οποίοι έφτασαν πάρα πολύ κοντά σε μια υπερπολύτιμη νίκη, αλλά στο 90+5' ο Γκαρσία ισοφάρισε και ουσιαστικά τους έριξε κατηγορία, αφού πλέον η ΑΕΛ απέχει 5 βαθμούς από τον Asteras αγωνιστικές πριν το φινάλε των Play-Outs.

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (68' Σατσιάς), Κόγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (77' Αγκίρε), Ματσάν, Ρόσα (77' Άλεξιτς), Λομπάτο (68' Σμυρλής), Μπάτζι (68' Γκαρσία).

ΑΕΛ (Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Μασόν (77' Φερίγκρα), Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρες (46' Όλαφσον), Ατανάσοφ, Πασάς (63' Γκαράτε), Σαγκάλ (77' Χατζηστραβός), Τούπτα (80+3' Ηλιάδης).

Σπουδαία νίκη για την παραμονή του πήρε ο Αστέρας Τρίπολης επικρατώντας 1-0 του Πανσερραϊκού που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 18' λόγω αποβολής του Ομεονγκά. Οι φιλοξενούμενοι το πάλεψαν, δεν τα κατάφεραν μετά την κεφαλιά του Μακέντα και είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.

ΣΚΟΡΕΡ: 59' Μακέντα

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 90'+10' Μούμο - 18' Ομεονγκά, 90'+10' Κάλινιν

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παπαδόπουλος, Αλάγκμπε (46'Καλτσάς), Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Δεληγιαννίδης, Αλμύρας, Έντερ (90'+1' Μούμο), Άλχο, Μπαρτόλο (84' Λάσκαρης), Κετού (90'+6' Τζανδάρης), Μακέντα (90'+6' Σιμόνι)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Λύρατζης (90'+2' Λιάσος), Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Μπεν Σαλάμ (90' +2' Ρουμιάντσεβ), Ριέρα (83' Καρέλης), Ίβαν (83' Τεϊσέιρα)

Με κορυφαίο τον Μακάνα Μπάκου, ο Ατρόμητος πέτυχε «διπλό» γοήτρου με το εμφατικό 3-0 επί της Κηφισιάς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των playouts. Το ματς ήταν «αδιάφορο» βαθμολογικά καθώς αμφότερες έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή τους στη Super League με τους Περιστεριώτες να παίρνουν τη νίκη χάρις στα γκολ των Μανσούρ (35') και τα δύο του Μπάκου στο δεύτερο ημίχρονο (59', 64'), εξασφαλίζοντας την 9η θέση στην τελική βαθμολογία.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σίμον, Θεοδωρίδης (81' Μίγιτς), Νάνελι, Ρουκουνάκης (82' Πόθας), Βιγιαφάνιες (57' Μπόμπο), Κονατέ, Σόουζα (57' Ταβάρες), Ποκόρνι, Ταβάρες, Αμάνι (46' Μπένι)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Ουκάκι, Μίχορλ, Πνευμονίδης (63' Τζοβάρας), Ούρονεν (69' Κίνι), Μπάκου (69' Τσαντίλας), Μανσούρ, Τσούμπερ (81' Μπάτος), Μουτουσάμι (69' Καραμάνης)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής:

Κηφισιά - Ατρόμητος 0-3

Παναιτωλικός - ΑΕΛ 1-1

Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ατρόμητος 34 43 42-40 2. Κηφισιά 34 37 37-49 3. Παναιτωλικός 34 35 33-48 4. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 34 32 34-48 5. Πανσερραϊκός 34 28 24-66 6. ΑΕΛ Novibet 34 27 30-52

* Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο τελευταίες θέσεις μετά το τέλος της διαδικασίας των πλέι-άουτ υποβιβάζονται στην Super League 2.