Πολυτεχνείο Κρήτης: Εκλέχτηκε το νέο 11μελές Συμβούλιο Διοίκησης

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης Πρύτανη για τη συγκρότησή του.
H θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και λήγει την 31η Αυγούστου 2030.
Το νέο Συμβούλιο Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης συγκροτείται ως εξής:
- Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης του Γεωργίου, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εσωτερικό μέλος
- Δημήτριος Γουρνής του Παναγιώτη, Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, εσωτερικό μέλος
- Γεώργιος Χαλκιαδάκης του Χαράλαμπου, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εσωτερικό μέλος
- Μιχαήλ Κονσολάκης του Ιωάννη, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, εσωτερικό μέλος
- Κωνσταντίνος Γυφτάκης του Νικολάου, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εσωτερικό μέλος
- Γεώργιος Χρηστίδης του Ευθυμίου, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, εσωτερικό μέλος
- Στέφανος Κόλλιας του Δημητρίου, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, εξωτερικό μέλος
- Εμμανουήλ Στεφανάκης του Νικολάου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, εξωτερικό μέλος
- Ευθύμιος Αλτσιτσιάδης του Προδρόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Copenhagen Business School στη Δανία, εξωτερικό μέλος
- Ολυμπία Μαρκέλλου του Παύλου, Γενική Διευθύντρια στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, εξωτερικό μέλος
- Αναστασία Μάνου του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος WHITE Fox A.E., εξωτερικό μέλος
