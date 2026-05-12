Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ: «Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή δεν είναι γιορτή, είναι ημέρα αγώνα»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μουσική εκδήλωση που οργάνωση το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΠαΓΝΗ για να τιμήσει τους νοσηλευτές του νοσκομείου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή και Νοσηλεύτριας.

Το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΠαΓΝΗ στην ανακοίνωση του αναφέρει ακόμη:

Για εμάς αυτή η μέρα δεν είναι γιορτή και δεν θα γίνει: ήταν, είναι και θα είναι μέρα τιμής και αγώνων όλων των μαχόμενων υγειονομικών, που παλεύουν καθημερινά στα τμήματα. Φέτος δεν περιμένουμε τίποτα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, παρά τις προσδοκίες που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση. Όσες προτάσεις έχουν διαρρεύσει αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για «καθρεφτάκια για ιθαγενείς.

Ευχαριστούμε θερμά τον μουσικό Στέλιο Περογιαννάκη για τη μουσική συντροφιά που μας πρόσφερε.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ στην 24ωρη απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, 10:00 στην πλ. Ελευθερίας.

Δίνουμε ηχηρή απάντηση στην πολιτική της εμπορευματοποίησης της υγείας.''

