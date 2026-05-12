ΤΡΙ.12 Μαΐ 2026 22:30
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ: «Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή δεν είναι γιορτή, είναι ημέρα αγώνα»
Σωματείο εργαζομενων ΠΑΓΝΗ
clock 20:50 | 12/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μουσική εκδήλωση που οργάνωση το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΠαΓΝΗ για να τιμήσει τους νοσηλευτές του νοσκομείου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή και Νοσηλεύτριας.

Το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΠαΓΝΗ στην ανακοίνωση του αναφέρει ακόμη:

Για εμάς  αυτή η μέρα δεν είναι γιορτή και δεν θα γίνει: ήταν, είναι και θα είναι μέρα τιμής και αγώνων όλων των μαχόμενων υγειονομικών, που παλεύουν καθημερινά στα τμήματα. Φέτος δεν περιμένουμε τίποτα από τις  εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, παρά τις προσδοκίες που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση. Όσες προτάσεις έχουν διαρρεύσει αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για «καθρεφτάκια για ιθαγενείς.

στελιος περογιαννακης

Ευχαριστούμε θερμά τον μουσικό Στέλιο Περογιαννάκη για τη μουσική συντροφιά που μας πρόσφερε.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ στην 24ωρη απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, 10:00 στην πλ. Ελευθερίας.

Δίνουμε ηχηρή απάντηση στην πολιτική της εμπορευματοποίησης  της υγείας.''

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis